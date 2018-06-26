İşte İYİ Parti Milletvekilleri

27.Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde performansı en çok merakla beklenen partilerden biri kuşkusuz İYİ Parti'ydi. Yaklaşık 6 ay önce kurultayını yapan İYİ Parti, yüzde 10 barajını ilk seçimde geçti. Kesin olmayan sonuçlarına göre, 4 milyon 983 bin 74 seçmenin oyunu aldı. Seçimlerinin sonuçlarına göre İYİ Parti Meclis'e 43 Milletvekili sokmayı başardı.