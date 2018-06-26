İşte İYİ Parti Milletvekilleri

27.Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde performansı en çok merakla beklenen partilerden biri kuşkusuz İYİ Parti'ydi. Yaklaşık 6 ay önce kurultayını yapan İYİ Parti, yüzde 10 barajını ilk seçimde geçti. Kesin olmayan sonuçlarına göre, 4 milyon 983 bin 74 seçmenin oyunu aldı. Seçimlerinin sonuçlarına göre İYİ Parti Meclis'e 43 Milletvekili sokmayı başardı.
Adana: İsmail Koncuk
Adana: Mehmet Metanet Çulhaoğlu
Afyonkarahisar: Gültekin Uysal
Ankara 1. Bölge: Koray Aydın
Ankara 1. Bölge: İbrahim Halil Oral
Ankara 2. Bölge: Şenol Bal
Ankara 3. Bölge: Durmuş Yılmaz
Ankara 3. Bölge: Ayhan Altıntaş
Antalya: Feridun Bahşi
Antalya: Hasan Subaşı
Antalya: Tuba Vural Çokal
Aydın: Aydın Adnan Sezgin
Balıkesir: İsmail Ok
Bursa 1. Bölge: İsmail Tatlıoğlu
Bursa 2. Bölge: Ahmet Kamil Erozan
Denizli: Yasin Öztürk
Edirne: Orhan Çakırlar
Edirne: Orhan Çakırlar
Eskişehir: Arslan Kabukcuoğlu
Gaziantep: İmam Hüseyin Filiz
Isparta: Aylin Cesur
Mersin: Behiç Çelik
Mersin: Zeki Hakan Sıdalı
İstanbul 1. Bölge: Hayrettin Nuhoğlu
İstanbul 1. Bölge: Ahmet Çelik
İstanbul 1. Bölge: Yavuz Ağıralioğlu
İstanbul 2. Bölge: Ümit Özdağ
İstanbul 2. Bölge: Fatih Mehmet Şeker
İstanbul 3. Bölge: Abdul Ahat Andican
İstanbul 3. Bölge: Ümit Beyaz
İstanbul 3. Bölge: Hayati Arkaz
İzmir 1. Bölge: Dursun Müsavat Dervişoğlu
İzmir 2. Bölge: Aytun Çıray
Kayseri: Dursun Ataş
Kocaeli: Lütfü Türkkan
Konya: Fahrettin Yokuş
Manisa: Tamer Akkal