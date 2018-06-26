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İşte İYİ Parti Milletvekilleri

27.Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde performansı en çok merakla beklenen partilerden biri kuşkusuz İYİ Parti'ydi. Yaklaşık 6 ay önce kurultayını yapan İYİ Parti, yüzde 10 barajını ilk seçimde geçti. Kesin olmayan sonuçlarına göre, 4 milyon 983 bin 74 seçmenin oyunu aldı. Seçimlerinin sonuçlarına göre İYİ Parti Meclis'e 43 Milletvekili sokmayı başardı.

android-time 09:56 26 Haziran 2018
Haberler Gündem
İşte İYİ Parti Milletvekilleri
27.Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde performansı en çok merakla beklenen partilerden biri kuşkusuz İYİ Parti'ydi. Yaklaşık 6 ay önce kurultayını yapan İYİ Parti, yüzde 10 barajını ilk seçimde geçti. Kesin olmayan sonuçlarına göre, 4 milyon 983 bin 74 seçmenin oyunu aldı. Seçimlerinin sonuçlarına göre İYİ Parti Meclis'e 43 Milletvekili sokmayı başardı.
Adana: İsmail Koncuk

Adana: İsmail Koncuk

Adana: Mehmet Metanet Çulhaoğlu

Adana: Mehmet Metanet Çulhaoğlu

Afyonkarahisar: Gültekin Uysal

Afyonkarahisar: Gültekin Uysal

Ankara 1. Bölge: Koray Aydın

Ankara 1. Bölge: Koray Aydın

Ankara 1. Bölge: İbrahim Halil Oral

Ankara 1. Bölge: İbrahim Halil Oral

Ankara 2. Bölge: Şenol Bal

Ankara 2. Bölge: Şenol Bal

Ankara 3. Bölge: Durmuş Yılmaz

Ankara 3. Bölge: Durmuş Yılmaz

Ankara 3. Bölge: Ayhan Altıntaş

Ankara 3. Bölge: Ayhan Altıntaş

Antalya: Feridun Bahşi

Antalya: Feridun Bahşi

Antalya: Hasan Subaşı

Antalya: Hasan Subaşı

Antalya: Tuba Vural Çokal

Antalya: Tuba Vural Çokal

Aydın: Aydın Adnan Sezgin

Aydın: Aydın Adnan Sezgin

Balıkesir: İsmail Ok

Balıkesir: İsmail Ok

Bursa 1. Bölge: İsmail Tatlıoğlu

Bursa 1. Bölge: İsmail Tatlıoğlu

Bursa 2. Bölge: Ahmet Kamil Erozan

Bursa 2. Bölge: Ahmet Kamil Erozan

Denizli: Yasin Öztürk

Denizli: Yasin Öztürk

Edirne: Orhan Çakırlar

Edirne: Orhan Çakırlar

Edirne: Orhan Çakırlar

Edirne: Orhan Çakırlar

Eskişehir: Arslan Kabukcuoğlu

Eskişehir: Arslan Kabukcuoğlu

Gaziantep: İmam Hüseyin Filiz

Gaziantep: İmam Hüseyin Filiz

Isparta: Aylin Cesur

Isparta: Aylin Cesur

Mersin: Behiç Çelik

Mersin: Behiç Çelik

Mersin: Zeki Hakan Sıdalı

Mersin: Zeki Hakan Sıdalı

İstanbul 1. Bölge: Hayrettin Nuhoğlu

İstanbul 1. Bölge: Hayrettin Nuhoğlu

İstanbul 1. Bölge: Ahmet Çelik

İstanbul 1. Bölge: Ahmet Çelik

İstanbul 1. Bölge: Yavuz Ağıralioğlu

İstanbul 1. Bölge: Yavuz Ağıralioğlu

İstanbul 2. Bölge: Ümit Özdağ

İstanbul 2. Bölge: Ümit Özdağ

İstanbul 2. Bölge: Fatih Mehmet Şeker

İstanbul 2. Bölge: Fatih Mehmet Şeker

İstanbul 3. Bölge: Abdul Ahat Andican

İstanbul 3. Bölge: Abdul Ahat Andican

İstanbul 3. Bölge: Ümit Beyaz

İstanbul 3. Bölge: Ümit Beyaz

İstanbul 3. Bölge: Hayati Arkaz

İstanbul 3. Bölge: Hayati Arkaz

İzmir 1. Bölge: Dursun Müsavat Dervişoğlu

İzmir 1. Bölge: Dursun Müsavat Dervişoğlu

İzmir 2. Bölge: Aytun Çıray

İzmir 2. Bölge: Aytun Çıray

Kayseri: Dursun Ataş

Kayseri: Dursun Ataş

Kocaeli: Lütfü Türkkan

Kocaeli: Lütfü Türkkan

Konya: Fahrettin Yokuş

Konya: Fahrettin Yokuş

Manisa: Tamer Akkal

Manisa: Tamer Akkal

Son güncelleme: android-time 12:3526.06.2018
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