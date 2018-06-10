İşte Muharrem İnce’nin iddialarının belgesi

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AKP hükümetinin ABD’de yaşayan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in iade edilme süreci konusundaki iddiasını yineledi. İnce, Gülen için “ABD vermek istemiyor, Erdoğan almak istemiyor” dedi.

Buna gerekçe olarak da CHP'li iki vekil ve iki avukatın Adalet Bakanlığı'nda Gülen'in ABD'ye gönderilen iade dosyası konusunda yaptığı çalışmayı gösterdi.

İnce, Fethullah Gülen konusunda açılmış olan Selam Tevhid davasına ilişkin iade talebinin Adalet Bakanlığına aylar önce geldiğini, ancak Bakanlığın ABD'ye iade talebini göndermek için aylarca beklediğini söyledi.

Adalet Bakanlığı'ndan, CHP heyetinin incelemelerinden önce kamuoyuna sızan iade belgeleri de İnce'nin iddialarını doğrular nitelikte. Buna göre Gülen hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı “yakalama kararının” tarihi 10 Kasım 2015. Oysa, Gülen'in ABD'deki adresinin biliniyor olmasına rağmen ABD'ye FETÖ elebaşının gözaltına alınması ve iadesine ilişkin talep yazısı ancak 8 ay sonra, yani 19 Temmuz 2016 tarihinde gönderilmiş durumda. ABD'ye Gülen'in iade edilmek üzere gözaltına alınmasına ilişkin dosya ancak 15 darbe girişiminden sonra gönderilmiş.

İNCE NE DEMİŞTİ ?

Muharrem İnce NTV'de katıldığı programda FETÖ elebaşının iade süreci konusunda şöyle konuşmuştu;

“7 dosya var, bunların dördü 15 Temmuz öncesindeki olaylarla ilgili. Birisi Selam Tevhid davası. Bu dosyanın Adalet Bakanlığı'na gelişi 28 Ocak 2016. 6 ay bu dosya beklemiş ne zaman gönderilmiş, 6 ay sonra. Ocak ayında iade talebi bakanlığa gelmiş, neden bakanlık 6 ay boyunca beklemiş. Bu beklemeyi Recep Erdoğan mı bekletmiş, Adalet Bakanlığı mı?”

İNCE'NİN BAHSETTİĞİ 7 İADE DOSYASININ AYRINTILARI

Muharrem İnce'nin bahsettiği, ABD'ye Gülen'in iadesi için gönderilen iade dosyalarının ayrıntıları da şöyle;

Fethullah Gülen için 15 Temmuz 2016 tarihi öncesindeki suçları için ABD'ye dört ayrı dosya gönderildi. Bunlar;

-İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki, Tahşiyeciler kumpasıyla ilgili açılan (örgütün kişileri suçlu gibi göstermesi)

-İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın çevresinin de aralarında bulunduğu bin 348 kişinin usulsüz bir şekilde dinlendiği Selam tevhid davası (örgütün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan başta olmak üzere binlerce kişinin telefonlarını yasadışı yollarla dinlemesi)

-Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY’ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açılan dava (13 Eylül 2009’da Polis Akademisi Meslek Yüksek Okulları Öğrenci Adaylığı Sınav sorularının çalınması. Bu olayı savcılığa ihbar eden gencin telefonlarının FETÖ / PDY mensubu polislerce sanki o genç uyuşturucu kaçakçısıymış gibi 2.5 ay boyunca usulsüz olarak dinlenmesi. Sözkonusu polislerin talimatı Gülen'in yönettiği örgütten alması

– Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ Ana Davası dosyası

15 Temmuz darbe girişiminin ardından da yapılan soruşturma ve yargılamalar çerçevesinde ABD'ye Gülen'in iadesi konusunda üç ayrı dosya daha gönderildi. Bunlar

– 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin suçlamalar ve Cumhurbaşkanına suikast teşebbüsüyle ilgili olarak da üç (3) ayrı dosya. Bu dosyaların ABD'ye gönderilme tarihi ise 23 Temmuz 2017.