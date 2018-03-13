İvrindi intiharı da Mavi Balina çıktı

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, geçen hafta İvrindi ilçesinde hayatına son veren ilkokul öğrencisinin ''Mavi Balina'' adlı bilgisayar oyunu nedeniyle intihar ettiğini açıkladı ve "İktidar, muhalefeti susturmak yerine, evlatlarımız için bir an önce güvenli bir teknoloji sunmalıdır. Hükümet, bilgisayar oyunlarını denetlemeli ve bu tür çevrim içi oyun sunan sitelere erişimi engellemelidir" dedi.

Geçtiğimiz hafta Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ilkokul 4. Sınıf öğrencisi E.A. kendisini evlerinin çatı katında iple tavana astı. E.A.’nın boynundaki ipin 8 defa dolandığı ve ‘Mavi Balina’ adlı oyundan etkilenerek intihar ettiği anlaşıldı. Jandarma , kendisine ait bir cep telefonu bulunmayan E.A.’nın ağabeyi ile babasına ait cep telefonlarına ve dizüstü bilgisayara inceleme yapmak üzere el koydu.

HÜKÜMET TEDBİR ALMALI

CHP Balıkesir Milletvekili Akın, TBMM’de yaptığı açıklamada, ilkokul öğrencisinin ölümünün ”Mavi Balina” adlı oyundan kaynaklandığını belirtti ve “Ailesini ve bizleri yasa boğan bu olayın, dünya genelinde intihara sürükleyen “Mavi Balina” isimli oyundan kaynaklı olduğu anlaşıldı. Çocuklarımızı şiddete yönlendiren, intihara sürükleyen “Mavi Balina” ile ilgili, Hükümet, bir an önce tedbir almalı. İnternet üzerinden yapılan TV ve radyo yayınlarına sansür getiren Hükümet, muhalefeti susturmak yerine, evlatlarımız için bir an önce güvenli bir teknoloji sunmalıdır. Bilgisayar oyunları denetlenmeli ve bu tür çevrim içi oyun sunan sitelere erişim engeli getirmelidir” dedi.

150 İNTİHAR

Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyununun yaratıcısı Rusya’da 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak oyunla ilişkilendirilen ölümler devam ediyor. Mavi Balina oyununun bugüne dek Türkiye’de 150 kadar gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği ifade ediliyor. Bu oyuna katılan kişilerden, çoğu şiddet ve korku öğeleri içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor.

50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında kol ve bacakların hafifçe kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi, korku filmi izlenmesi, gece mezarlığa gidilmesi gibi aşamalar yer alıyor. 50. günün sonunda ise kişiye son aşama olan “Yüksekten atlayarak ya da kendini asarak” intihar etme komutu veriliyor. “Mavi Balina” adlı oyunda yönetici konumunda olan kişilerin, kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kurbanlarına şantaj da yaptığı bu şekilde oyunda kalmaya zorladıkları da belirtiliyor.