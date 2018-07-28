İYİ Partililer Akşener’in evinin önünde

Meral Akşener'in İstanbul'daki evinde 'ikna eylemi' düzenleniyor. Akşener'in kurmaylarıyla gerçekleştirdiği ikna toplantısının ardından evinin önünde toplanan kalabalığa bir açıklama yapması bekleniyor.

İYİ Parti yönetimi ve milletvekilleri, ayrılma kararı alıp olağanüstü kongre çağrısı yapan Genel Başkan Meral Akşener'e, “Seni yeniden aday yapacağız” mesajı yollarken, teşkilat da önemli bir eyleme imza attı. İYİ Parti'nin bütün il, ilçe başkanları, kurucuları, kongre delegeleri ve milletvekilleri Türkiye'nin her bir yanından İstanbul'a, Akşener’in evinin önüne geldi.

EVİN ÖNÜNDEKİ BEKLEYİŞ SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLADI

Meral Akşener’in evinin önünde binlerce partili toplandı. Yol boyu Akşener’in evinin önüne ulaşmak için bekleyen araçlar uzun kuyruklar oluştururken ailesi ile birlikte Adana’dan gelen Ali Selçuk, Akşener’in kapısını çalarak “Meral Abla” diye seslendi. Evin bulunduğu sokağa kurulan iki büyük dev ekrandan konvoyun canlı görüntüleri yansıtıldı.

PARTİ YÖNETİMİ AKŞENER’İN EVİNİN ÖNÜNDE

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da Genel Başkan Meral Akşener’in evinin önüne geldi. Parti yönetiminin Akşener’i evinde ziyaret ettiği ve kurmaylarla Akşener arasında bir görüşme gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

“İYİ PARTİ EŞİTTİR MERAL AKŞENER”

İYİ Parti kurucularından emekli SAT komandosu Ali Türkşen, “Sayın genel başkanın tabanın ve seçmenin taleplerini değerlendireceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Türkşen, “İYİ Parti eşittir Meral Akşener” dedi.

ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDAN GELDİLER EVİNİN KAPISINA TÜLBENT ASTILAR

Ellerinde İYİ Parti ve Türk bayrakların olanlar, zaman zaman Meral Akşener lehine slogan attı. Partililer, Akşener’in evinin kapısına tülbentler asarken, sokağa ise ‘Sonuna kadar Akşener’ yazılı pankartlar asılması dikkat çekti.

Yürüyüş Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde son buldu. İl ve ilçe başkanları, milletvekillerinin altında imzası olan bir deklarasyon yayınlaycakları bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, deklarasyonda 12 Ağustos'ta yapılacak olan olağanüstü kongrede Akşener'i aday gösterdikleri belirtilecek.

İYİ PARTİLİ KURMAYLAR EVİN ÖNÜNDE YERİNİ ALDI

İYİ Partililer Akşener’in kapısının önündeki yerini aldı.

Kurmayların tamamının gelmesinin ardından eve girildi.

“AKŞENER BU PARTİNİN ANNESİDİR”

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Meral Akşener’in İYİ Parti’nin başında kalacağına olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

İnal, “İYİ Parti evlat gibi. Bu evlat emekleme aşamasında daha sonra yürüme büyüme aşamasına gelecek. Meral Akşener bu partinin annesi, nenesidir. 12 Ağustos’ta yapılacak olan olağanüstü genel kurulda yeninden partisinin başında olacağı kanaatindeyiz” dedi.