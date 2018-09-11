Kan donduran tacizde şoke eden iddialar

Batman’da parkta oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülerek, vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen ancak polis tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan Afgan uyruklu şahsın, hafta sonu da bir kız çocuğunu kaçırmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandığı iddia edildi. Polise teslim edilen şahsın, daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, Batman merkez Kültür Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 29 yaşındaki Afgan uyruklu N.G. adlı şahıs, parkta oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Durumu öğrenen çevredeki vatandaşlar, tekme tokat saldırdıkları şahsı linç etmeye çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şahsı güçlükle vatandaşlardan kurtardı. Şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla, polis nezaretinde Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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KIZ ÇOCUĞUNU KAÇIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Olayla ilgili çalışma başlatılırken, Afgan uyruklu N.G. adlı şahsın, cumartesi günü de Hürriyet Mahallesi'nde küçük bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddia edildi. Kız çocuğunun çığlıkları üzerine vatandaşların durumu fark ederek, N.G.'yi önce darp ettiği, daha sonra ise polise teslim ettiği belirtildi. Ancak şahsın, bir süre sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Şahsın, vatandaşlarca yakalandığı görüntü, paylaşıldığı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İHA