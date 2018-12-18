Kar İstanbul sınırında! Meteoroloji’den son dakika uyarısı…

Meteoroloji yayınladığı son dakika uyarısıyla Marmara'yı uyardı. Hava durumu uyarısına göre Marmara'nın batısında kar yağışı bekleniyor. Tahminlere göre beklenen kar yağışı 10-20 cm kadar bir örtü oluşturabilir. İşte hava durumuna dair son detaylar...

Karlı hava dalgası yurda giriş yapıyor ve son dakika hava durumu detaylarına göre Marmara’nın batısında kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji’nin son dakika uyarısı şu şekilde…

UYARI GELDİ: KAR İSTANBUL SINIRINDA!

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen yağmur şeklinde devam eden yağışların, bugün akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve zamanla Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. Yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 cm , Tekirdağ’ın batısıyla, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde 10-20 cm civarında örtü bırakması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır!

AKOM’DAN DA UYARI GELDİ…

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey ve batı kesimleri akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yer yer kuvvetli sağanak (bugün akşam ve yarın) yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışla birlikte rüzgarında kuzeyli yönlerden fırtına seviyesine (40-70 km\s) ulaşması, hava sıcaklıklarının düne göre 6 ila 8°C birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın görülecek yağışların Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt gibi Trakya’ya yakın yüksek bölgelerimizde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

YILBAŞINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Bu hafta kısa süreliğine etkili olacak kar yağışı gelecek hafta yerini yeni bir soğuk hava dalgasına bırakacak. 24 Aralık'tan itibaren düşüşe geçecek olan sıcaklıklar, yılbaşını da içine alacak şekilde ocak ayının başlarına kadar sürmesi bekleniyor. Küresel tahmin sistemlerine göre İstanbul'un yılbaşında kar yağışı alma ihtimali yüksek görülüyor.

İLGİLİ HABER İstanbul havasını da vuracak! Kar, yağmur, fırtına! Meteoroloji'den son açıklama...