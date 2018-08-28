Karabük’te orman yangını

Karabük’ün 200 evler bölgesinde yer alan Çamlık Tabiat Parkı'nda iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Yerleşim alanı ve hastaneye yakın bölgede çıkan yangın havadan ve karadan yapılan çalışmalarla kısa sürede kontrol atına alınarak söndürüldü.

Çamlık Tabiat Parkı’nda henüz bilinmeyen bir nedenle iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Ormandan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda arazöz sevk edilirken, havadan da yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonrası yangın büyümeden kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları yapılıyor.

“Tehlike atlattık”

Yangın alanında ekipleri hızlıca koordine eden Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, yangına 10 dakika olmadan müdahale ettiklerini ve kentin büyük bir tehlike atlattığını söyledi. Hava sıcaklıklarının anormal derece yüksek olduğundan vatandaşları da uyaran Ataş, “Hava sıcaklıkları anormal derece yüksek, nem oranı düşük. Ormanlar yanmak için küçücük bir kıvılcım bekliyor. Ormana 5 kilometre mesafede ateş yakmayalım. Ciğerlerimizin yanmasını istemiyorsak lütfen dikkatli olalım” dedi.

İHA