Kılıçdaroğlu yazlığını sattı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Burhaniye’deki yazlık evini 500 bin liraya sattığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kaybettiği tazminat borçlarını ödemek ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun düğün masrafları için evini sattığını ifade etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Burhaniye'deki evini neden sattığına dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Milliyet Gazetesi'nden Talat Atilla dünkü köşesinde “Kılıçdaroğlu'nun Burhaniye'deki yazlık evini 500 bin TL civarında bir fiyata sattığını öğrendim” diye ifade etti.

Atilla, Kılıçdaroğlu'nun, evini iki gerekçeyle elden çıkardığını ileri sürdü. Talat Atilla yazısında şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu'nun yıllarca gündemden düşmeyen villasını sattığına dair duyumlar almama rağmen… Kesin teyit edemeyince yazmamıştım.

ERDOĞAN ‘ÖDEMİYOR' DEDİ

Doğrusu bu fikri takibi biraz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik, ‘Tazminat paralarını nereden ödüyorsun?' sorusuna yanıt olur mu diye merak ederek de yapmıştım… Kemal Bey, konuşmak istemediğini söyledi ama… Sınırları zorlayan ısrarımla… Burhaniye'deki yazlık evini 500 bin TL civarında bir fiyata sattığını öğrendim. Evini iki gerekçeyle elden çıkarmış. Bir: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaybettiği tazminat borçlarını ödemek… İki: Kısa süre önce evlendirdiği oğlu Kerem'in düğün masraflarını karşılamak…”