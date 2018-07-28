Koray Aydın’dan büyük gaf!

Meral Akşener'i partinin başında tutmak için yapılan ikna toplantısına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, çıkışta kalabalığa açıklama yaptı. Akşener'in göreve döneceği müjdesini vermek isteyen Aydın, yanlışlıkla "Liderimiz Devlet Bahçeli" deyince ortalık karıştı.

Aydın, “İYİ Parti ve onun sayın lideri Meral Akşener, Türk siyasi tarihine geçecek bir adım attı, sorumluluğu üstüne aldı. Hiçkimsenin yapamadığını yaparak olağanüstü kongre kararı aldı. Bizlerin göğsünü kabartan başımızı dik tutan sayın liderimiz Meral Akşener’e Türk demokrasisi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. KORAY AYDIN’DAN ‘DEVLET BAHÇELİ’ GAFI! Konuşmasının sonunda “Pazartesi günü saat 15’de sayın liderimiz Devlet Bahçeli” diyerek gaf yapan Koray Aydın, sözlerini “Genel Başkanımız sayın Akşener, Allah nasip ederse saat 15’de genel merkezde görevinin başında olacak” şeklinde düzeltti. İLGİLİ HABER SON DAKİKA: Meral Akşener'den flaş karar!