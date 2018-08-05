Körfez’in kaderi: Kirlilik

İzmit Körfezi için başlatılan 'Temizlik harekatı' tüm hızıyla sürüyor. Ancak deniz yüzeyindeki kir tabakasının bir türlü önüne geçilemiyor. Uzmanlar, İzmit Körfezi’nde denize girilmemesi konusunda ise vatandaşları sık sık uyarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkta olmak üzere yetkililerin tüm önlemine ve çalışmasına rağmen Körfez’deki kirliliğin önüne geçilemiyor. Körfez’in bütün kıyıları siyah, pis kokulu balçıkla kaplı halde. Çevre örgütleri ise bu balçıkta pek çok kimyasal maddenin bulunduğu iddiasında. Bölgedeki yoğun sanayileşme sonucu deniz her geçen gün kirleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi son yıllarda bu kirlenmenin önüne geçmek için büyük bir çalışma programı hazırladı.

Belediye tarafından hayata geçirilen arıtma tesisleri ve deniz uçağı ile denetim gibi uygulamalar körfezin kirlenme hızını yavaşlattı ancak mevcut kirlilik alınan tüm önlemlere rağmen sürüyor.

Sahil şeridinin neredeyse tamamı kötü kokulu siyah bir balçıkla kaplı halde. Fırtınalı havalarda ise bu balçık deniz yüzeyine çıkıyor ve kötü kokuya sebep oluyor.

Körfezdeki doğal yaşamı olumsuz etkileyen bu balçık tabakasının fabrikaların kimyasal atıklarından kaynaklandığı düşünülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler büyük iş makineleriyle dönem dönem bu balçıkları temizlese de koyu renkli madde su yüzeyinde gözle bile görülebiliyor.

Uzmanlar, İzmit Körfezi'nde denize girilmemesi konusunda ise vatandaşları sık sık uyarıyor.