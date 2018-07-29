Küçük kızın babasından zorla alınmasıyla ilgili soruşturma

Zonguldak 'ta icra memurlarının 7 yaşındaki Z.Y.'yi direnip, ağlamasına karşın babası Ramazan Yıldırım'dan alıp, boşandığı annesi F.Y.'ye teslim edilmek üzere kolundan tutarak götürmesi olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, açıklama yaptı. Başsavcı Yağız, "Konu hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü görevlileri de konuyla ilgili aile ile görüştüklerini, anne, baba ve çocuğa psikolojik destek vereceklerini açıkladı.

Güvenlik görevlisi Ramazan Yıldırım ile F.Y., 31 Mayıs’ta Zonguldak Aile Mahkemesi’nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Kızları Z.Y.’nin velayeti, mahkeme tarafından babaya verildi. Anneye ise çocuğunu her ayın belirli hafta sonları ve Temmuz ayında bir ay almasına izin verildi. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte anne F.Y., kızını almak istedi. Ancak Yıldırım’ın iddiasına göre Z.Y. annesine gitmek istemedi. Durumu eski eşine bildiren Ramazan Yıldırım, birlikte vakit geçirerek çocuğun psikolojisinde olumlu etki yapabileceklerini söyledi. Cep telefonu mesaj kayıtlarında bunu kabul eden F.Y., eşi ve çocuğuyla buluşacakları gün vazgeçerek gitmedi. F.Y., çocuğunu kendisine gösterilmediği iddiasıyla avukatı aracılığıyla Zonguldak Adliyesi’nde bulunan İcra Müdürlüğüne ‘çocukla kişisel ilişki kurulması’ maddesi gereği çocuğunun babasından alınarak kendisine verilmesini talep etti.

BABA YAŞANANLARI KAYIT ALTINA ALDI

Talebi değerlendiren İcra Müdürlüğü, çocuğu almak için yasa gereği polis ve pedagog eşliğinde önceki gün Ramazan Yıldırım’ın evine gitti. Yıldırım, çocuğunun kuran kursunda olduğunu söyledi. Bunun üzerine kuran kursuna giden ekipler, Z.Y.’yi dışarı çıkardı. Baba Ramazan Yıldırım, bu andan sonra yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Küçük kız kendisiyle görüşen pedagoga annesine gitmek istemediğini söyledi. Pedagog, da görüşmenin ardından tutulan tutanağa, ‘Bu şekilde götürülmesi uygun değildir’ yazdı. Annenin ısrarı üzerine Z.Y.’nin kolundan tutan icra memuru, ağlayan kızı zorla polis aracına bindirdi. Kızının gitmek istememesine rağmen zorla polis aracına bindirildiği anları kayıt altına alan baba görüntülerde de, “Çocuğum şu anda zorla alınıyor. Toplumdaki insanı toplumdan uzaklaştırmak için uğraşıyorlar. Çocuğumun psikolojisinde bir şey olursa, hepinizden şikayetçiyim. Mesuliyet size aittir. Çocuğumu zorla götürmeyin” dediği duyuldu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, yaptığı yazılı açıklamada konu hakkında adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Açıklamada şöyle denildi:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan Zonguldak İcra Müdürlüğü'nce küçük bir kızın annesine teslimine ilişkin haberler üzerine basın açıklaması yapma gereği hasıl olmuştur. Zonguldak 2. Aile Mahkemesi’nin kararı ile velayeti babasına verilen habere konu çocuğun belirli günlerde annesiyle görüşmesine karar verilmiştir. Annesinin vekilinin müracaatı ile Zonguldak 2. İcra Müdürlüğü'nce ilgili mahkeme kararı doğrultusunda çocuk annesine teslim edilmiştir. Yapılan işlemler ilgili görevliler tarafından tutanağa bağlanmış olup, konu hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

‘PSİKOLOJİK DESTEK VERECEĞİZ’

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü ise anne, baba ve çocukla olay anında yaşananlarla ilgili görüşme yapıldığını söyledi. Anne, baba ve çocuğa psikolojik destek verileceğini kaydeden Gümrükçü, “Biz hem baba, hem anne, hem de çocukla görüşme sağladık. Olayı takip ediyoruz. Çocuğun bu süreçten olumsuz yönde etkilenmemesi için anne, baba ve çocuğa psikolojik destek vereceğiz. Bu ilk görüşmeydi. Bundan sonra da takibimizde olacaklar. Psikolojik desteğimiz sürecek. Amacımız çocuğun bu ortamdan olumsuz yönde etkilenmemesi” dedi.

Baba Ramazan Yıldırım da yaşananlardan psikolojik olarak olumsuz yönde etkilendiğini, tüm düşüncesinin kızının hayatı olduğunu söyledi.

DHA