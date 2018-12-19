Kumpas şehidi Ali Tatar mezarı başında anıldı

Kumpas şehidi Yarbay Ali Tatar ölümünün 9. yılında Karşıyaka Mezarlığındaki kabri başında anıldı. Anma törenine Ali Tatar’ın ailesinin yanı sıra kumpas davalarında yargılanıp beraat eden emekli askerler ile CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Mahmut Tanal ve Uğur Bayraktutan da katıldı.

Törende konuşan Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar yıllarca masum insanların zindanlarda yattığını belirterek, “Türk ordusu hain FETÖ’nün eliyle Mustafa Kemal’ in ordusu olmaktan çıkarılmaya çalışıldı. Balyoz, Ergenekon, Casusluk gibi davalar açıldı. Bu süreçte cemaatin adı ‘Hizmet', Fetullah’ın adı ‘Muhterem’ oldu. Ancak biz hiç kandırılmadık. Kumpasların üzerinden 11 yıl geçti. Cemaat denen bu çetenin gerçek yüzünü görseydiniz, bizi duysaydınız 15 Temmuz olur muydu?” dedi.

Törende saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu. Ali Tatar'ın mezarına Türk bayrağı ve çiçeklerin yanında, “Adalet İstiyoruz” yazılı pankartı asıldı. Törende konuşan CHP Milletvekili kumpas mağduru Mehmet Ali Çelebi de, Ali Tatar'ın gerçek bir asker olduğuna vurguladı ve “Onu her zaman yaşatacağız” dedi.