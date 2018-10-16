Meczuba ‘asker selamı’na soruşturma

Atatürk büstüne küfür eden şahsa büstün önünde asker selamı verdirten polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’nin Dilova İlçesi'nde, Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan kişi polisi harekete geçirmiş iki şahıs da gözaltına alınmıştı.

Kocaeli Dilovası'nda yaşadığı tespit edilen Yusuf Saba, önceki gün düzenlenen operasyonla ilçede yakalanıp, gözaltına alındı. Polisler, Saba'yı Atatürk büstü önüne götürüp, tek ayak üzerinde bekleterek, asker selamı verdirtti. Yusuf Saba ve görüntüyü çeken H.Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA AŞLATILDI

Görüntülerde Saba'ya tekme atan polis memuru A.Ş. hakkında da soruşturma başlatıldı. Polis memuru A.Ş. hakkında “kasten yaralama ve hakaret” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada infiale yol açan Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli taciz yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır” demişti.