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Son dakika: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, MHP’den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa etti.

Mustafa İNSAN / Mersin
android-time 11:44
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Son dakika: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, MHP’den istifa etti
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa etti.

1994 yılında MHP'den Tarsus Belediye Başkanı olarak seçilen, 4 dönem Tarsus Belediye Başkanlığının ardından, 2014 yılında yine MHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Burhanettin Kocamaz, 2019 yerel seçimleri öncesinde partisi tarafından aday gösterilmemesi üzerine, MHP'den istifa etti.

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Mersin kongre merkezinde toplantı düzenleyen Kocamaz, partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Kocamaz, toplantıda siyasi hayatıyla ilgili detaylı bilgiler verdi… MHP içinde zaman zaman önünün kesilmeye çalışıldığını vurgulayan Burhanettin Kocamaz, geride kalan dönemlerde istifaya sürüklenmeye çalıştığını belirtti…

Konuşmasında 2014 sürecine de vurgu yapan Kocamaz, MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hamit Tuna’ya eleştirilerde bulundu.

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Son güncelleme: android-time 11:5420.11.2018
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