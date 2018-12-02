Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Don ve sağanak yağışa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika hava durumu açıklaması yaptı. Buna göre; Trakya bölgesine don ve buzlanma uyarısı yapıldı. Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre: Bugün öğle saatlerine kadar Trabzon, Rize, Sinop ve Artvin’in kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Muğla, Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu

ISTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 11°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu

IZMIR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu

MANISA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya’nın batı kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kıyıları hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinin yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu

CANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu

ESKISEHIR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu

KAYSERİ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) sabah ilk saatlerde Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli

KARABÜK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

GİRESUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis ile kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SIIRT °C, 13°C

Parçalı bulutlu