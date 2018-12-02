Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Don ve sağanak yağışa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre: Bugün öğle saatlerine kadar Trabzon, Rize, Sinop ve Artvin’in kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Muğla, Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu
ISTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELI °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu
IZMIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu
MANISA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya’nın batı kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kıyıları hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinin yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu
CANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu
ESKISEHIR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu
KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) sabah ilk saatlerde Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli
KARABÜK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu
GİRESUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis ile kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DIYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SIIRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu
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