MHP’li vekilden sel tepkisi: Sebebi HES’ler

Ordu'daki sel felaketi için bölgedeki HES'leri gösteren MHP'li vekil Cemal Enginyurt olaya ilişkin sıcağı sıcağına yaptığı değerlendirmede "2 saatlik yağan yağmur, Fatsa Organize Sanayisi'ni bu hale getirdiyse, hizmet ettik diyenler iyi düşünsün. Laf değil, icraat görelim." diye belediyeleri ve iktidarı suçladı.

Ordu’da sabah saatlerinden beri etkili olan şiddetli yağmur Fatsa, Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde sele dönüştü. Karadeniz Sahil Yolu yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu. Ünye’de taşkın sonucu dört köprü yıkıldı. İlçelerin farklı noktalarında 165 kişi kurtarılmayı bekliyor. Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, “Yaptığımız çalışmalar tamamen gitti. Yaklaşık 30 yıldır bu şekilde bir yağış görmedim” derken Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, heyelanların da oluştuğu afette ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığını duyurdu. “SEBEBİ HES’LER” Sel felaketine ilişkin en çarpıcı yorum ise MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi. MHP’li Enginyurt felaketin sebebi için bölgedeki hidroelelektirk santralleri gösterdi. Enginyurt “HES’ler dere yataklarını değiştirdi” diye konuştu. “LAF DEĞİL İCRAAT GÖRELİM” Sosyal medya hesabından da açıklama yapan MHP’li vekil “2 saatlik yağan yağmur, Fatsa Organize Sanayisi’ni bu hale getirdiyse, hizmet ettik diyenler iyi düşünsün. Laf değil, icraat görelim.” yorumunda bulundu. İLGİLİ HABER Karadenizi sel vurdu! Dört köprü yıkıldı ulaşım çift taraflı durduruldu