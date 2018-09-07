MHP’li Yıldırım’dan 30 büyükşehirde ‘ittifak’ sinyali

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, yerel seçimlerde 30 büyükşehirde ittifak yapılacağının sinyalini vererek, "Önümüzdeki seçimlerde başta belirttiğim gibi 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'na gönül veren siyasi partilerden oluşan bir yerel yönetimler olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kızılcahamam Kültür Sanat ve Su Festivali’nin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, yerel seçimlere değindi. Yıldırım, “Önümüzde yerel seçimler var. Takribi olarak 7 ay sonra gidip oy kullanacağız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere Türkiye’mizde bulunan 30 büyük şehrin, seçimlerinin mevcutta seçilmiş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin aleyhine tezahür edebilecek olan bir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz ve bunun mücadelesini vereceğiz” dedi.

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“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Bu açıklamanın ne anlama gediğini de aktaran Yıldırım, “FETÖ’ye, PKK’ya, PYD’ye, HADEP’e ve bunun yancılarına, bunların işbirlikçilerine, onlarla beraber hareket eden siyasi partilere, Türkiye’nin bekası konusunda taviz vermeyeceğiz. Önümüzdeki seçimlerde başta belirttiğim gibi 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı’na gönül veren siyasi partilerden oluşan bir yerel yönetimler olması için elimizden geleni yapacağız. Niyetimiz budur, mücadelemiz budur. Niyet hayır akıbet hayırdır” ifadelerini kullandı. DHA