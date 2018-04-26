Milletvekili adaylarının istifası için bugün son gün

24 Haziran seçimlerinde milletvekilliği başvurusu yapacak kamu görevlilerinin istifası için son tarih bugün. Peki milletvekili aday adayı olmak için kimler istifa etti? AKP'de Fatih, Samsun, Nevşehir ve Konya belediye başkanları istifa ederek milletvekili aday adayı oldu. Bunun yanında Burdur Valisi Şerif Yılmaz ve Batman Vali Yardımcısı Mekan Çeviren milletvekilli aday adayı olmak için istifa etti. CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu istifa ederek milletvekili aday adayı olurken, İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan da yine CHP'den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

Milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin bu akşam saat 17:00’a kadar istifalarını sunmaları bekleniyor.

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre milletvekili adaylığı için istifa etmesi gerekenler;

“Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, kamu idarelerinde görev yapan sözleşmeli personeller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamındaki geçici personeller, belediye başkanları, subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar.”

BU SAATE KADAR İSTİFALARINI AÇIKLAYAN İSİMLER

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya görevinden istifa ederek, AKP’den Eskişehir milletvekili aday adayı oldu.

Batman Vali Yardımcısı Mekan Çeviren, milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti.

İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, CHP’den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

AKP – Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimde 27. dönem milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

AKP – Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, milletvekilliği seçimlerinde AK Parti milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

AKP – Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Cankatar, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

AKP – İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir istifa etti. Demir’in AKP’den milletvekili aday adayı olacağı bildirildi.

AKP – Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, görevinden istifa ederek 24 Haziran genel seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

AKP – Konya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Tahir Akyürek, milletvekili aday adaylığı için belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

AKP – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz milletvekilliği adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa etti. Yılmaz, 19 yıldır Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

AKP – Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Görevinden istifa eden Yılmaz’ın AKP Manisa Milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacağı öğrenildi.

AKP – İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici 24 Haziran tarihinde yapılacak olan 27.dönem milletvekilliği genel seçimlerinde aday adaylık başvurusu yapabilmek için görevinden istifa etti. kici'nin görevinden istifa etmesinin ardından 27 Nisan Cuma günü AK Parti Nevşehir milletvekilliği aday adaylığı için müracaat edeceği öğrenildi.

AKP – Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi Atilla Ödünç, milletvekili aday adaylığı için meclisten istifa etti.

AKP – Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

AKP – İnegöl Belediyesi AKP Meclis üyesi Mehmet Yurttutan, milletvekili aday adayı olmak için meclis üyeliğinden istifa etti.

CHP – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu, Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Bozoğlu, 2011 genel seçimlerinde CHP İzmir 1. Bölge 8’inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.

MHP – Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan'ın 27. Dönem Milletvekilli aday adayı olmak için İl Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

MHP – Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

İYİ PARTİ – Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce, milletvekili seçiminde milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunmak için Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.

İYİ PARTİ – Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

İYİ PARTİ – İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar ve yönetiminde bulunan 19 kişi milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden istifa etti. İYİ Parti İzmir İl teşkilatından istifa eden isimler; Hüsmen Kırkpınar, Çağrı Özdemir, Galip Çetin, İbrahim Dönertaş, Lütfü Kılıç, Esra Akkaş, Kamil Ergenekon, Bülent Kırılmaz, Ülkü Doğan, Murat Kapkaç, Erhan Atlı, Sinan Çiğdem, Şükran Yörük, Erhan Atlı, Osman Çandır, Tülay Yaman, Armağan Abacıoğlu, Cengiz üretmen, Adnan Selvi.”