Muharrem İnce’den Anıtkabir’de Atatürk’e dua

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kalabalık bir heyetle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Ulu önderin mozolesi önünde önce saygı duruşunda bulunan İnce, ardından da elleri açıp dua etti.

Ziyaret sonrası yanına İsmet İnönü'nün torunu CHP Milletvekili Gülsüm Bilgehan'ı çağıran İnce, ‘'Ben çobanın torunuyum, Gülsüm de cumhurbaşkanının torunu. Çobanın torunu da, Cumhurun torunu da burada, ben Gülsüm'ün dedesinin koltuğuna oturacağım'' dedi.

Anıtkabir'de vatandaşlarla da ile fotoğraf çektiren İnce Anıtkabir Özel Defteri’ne de “Bugün huzurunuza kurduğunuz ve sonsuza kadar yaşayacak olan cumhuriyetin, Cumhurbaşkanı adayı olarak geldim. Cumhuriyetimizin 100. yılında sorunlarını çözmüş, halkı mutlu, geleceğe güvenle bakan bir ülke olacağımıza söz veriyorum. Ruhun şad olsun Atam'' diye yazdı. Muharrem İnce Anıtkabir'de 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarını da ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu.