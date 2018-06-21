Muharrem İnce İzmir’de tarihi kalabalığa seslendi!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Yaklaşık 2.5 milyon kişinin katıldığı mitingde vatandaşlar internet yok deyince İnce, "İnternet mi yok? Yani paraları çalıyorsun, sandıkta oyları çalıyorsun, sınavda soruları çalıyorsun, TRT'den hakkımı çalıyorsun, özel televizyonlara yayınlatmıyorsun, internet de yok, Allah belanızı versin ben size daha ne diyeyim!" dedi.

24 Haziran’a sayılı günler kala CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İzmir’de düzenlenen mitingde yaklaşık 2 buçuk milyon kişiyle bir araya geldi. Muhteşem kalabalık karşısında İnce, “Sahnenin önünde 1 milyon insan varsa 1 milyon kişi de sahnenin arkasında duruyor. Bu 49. günde 105. mitingimiz. Günlerdir konuşuyorum ama medya vermemekte ısrarlı. Hele bir TRT var, parayı bizden alıyor Erdoğan’ın borazanlığını yapıyor. Sizden ricam, hepiniz telefonlarınızdan canlı yayın yapın. Bir yanda Erdoğan’ın medyası, bir yanda milletin medyası” dedi.

“SEÇİMİN KAYBEDENİ OLMAYACAK”

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu seçimin kaybedeninin olmayacağını söyleyen İnce, “Sadece anket şirketleri kaybedecek, Erdoğan bile kaybetmeyecek. Bu seçimi ben kazandığımda tüm Türkiye kazanmış olacak. Ben bütün annelere sesleniyorum, tüm partililerin annelerine sesleniyorum. Onlara iyi eğitim vereceğiz. Onları tarikatların yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz. Eğitimimiz, okullarımız arasında bir ayrıcalık olmayacak. Gelir dağılımda eşit olacağız. İşe alımlarda ayrım yapmayacağız, liyakat olacak” dedi.

İzmir Alsancak Kordon'da düzenlenen miting havadan böyle görüntülendi.

“BİR GÖSTERİŞ YAPMIŞTI”

Erdoğan’ın 16 yılda büyük bir değişime uğradığını ifade eden İnce, “2002’de Erdoğan iktidara geldiğinde bir gösteriş yaptı. Milletvekillerinin lojmanlarını sattı kendi de gitti bir apartman dairesinde oturdu. Herkes helal olsun dedi. Sonra ne yaptı, gitti bir saray yaptırdı, orada oturmaya başladı.Erdoğan Rizelidir ama ondan bile utandı. Neden mi? Rize’nin çayını bıraktı gitti beyaz çay içmeye başladı. Yanında hiç kimse kalmadı. Erdoğan’ın 16 yılda dost kalmadı, yanında hiç kimse kalmadı. O artık yorgun, kibirli, insanlara tepeden bakan bir insan” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A İZMİR’DEN DE ÇAĞRIDA BULUNDU

Konuşmasında Erdoğan’a çağrıda da bulunan İnce, “Bir yandan yorgun bir insan bir yanda da taze kan var. O artık hayalleri olmayan bir adam. 2002’de ‘adalet, kalkınma’ diyordu. Artık bunları demiyor ekonomi diyemiyor benim karşıma televizyonlara çıkamıyor. Erdoğan’ın çıraklığı fena değildi ama ustalığı rezalet. Bir insan kendine usta der de çırak dediği birinin karşısına çıkamaz mı?. O çakma usta. Yüreğin mi yok? Çık karşıma” dedi.

“ORTAOKUL DİPLOMASI VAR MI?”

Erdoğan’a eleştirilerini sürdüren İnce, “Son günlerde Tarzan zorda olunca hani doktorlar der ya ‘çocukluğuna inmek lazım’ diye, benim çocukluğuma kadar iniyorlar. Yakında 2. Dünya Savaşı’nı da İnce çıkardı diyecekler. ‘Bay Muharrem’ diyor, ‘Menderes asıldığında neredeydin?’ diyor. Yahu ben hayatta değildim. Şimdi diploması yok diyorlar ya ben merak ediyorum acaba onun ortaokul diploması var mı?” ifadelerini kullandı.

YARDIMLAR KONUSUNDA SÖZ VERDİ

Cumhurbaşkanı olması durumunda yardımları keseceği yönünde çıkan iddialara da sert tepki gösteren İnce, “Son günlerde bir dedikodu uyduruyorlar; Muharrem İnce seçilince yardımları kesecekmişim. Hangi yardımları?

1-Doğum yardımları 2-Gebelik yardımı 3-Dul maaşı 4- Muhtaç asker ailesi yardımı 5-Şartlı eğitim yardımı 6-Öğrenci yardımı 7-Kaymakamlık bursu 8-Yoksullara kira yardımı 9-Engelli bakımı 10-Fakir muhtaç yardımı.

Sizin huzurunuzda 81 milyona söz veriyorum. Namus sözü veriyorum, bu saydığım yardımlara Temmuz ayından itibaren 100 TL zam yapacağım. Her şey hazır; kadro hazır, ekonomiyle kim ilgilenecek hazır” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ BİRLEŞTİRECEĞİZ”

Kendi Cumhurbaşkanlığında diğer partilerle de irtibat halinde olacağını dile getiren İnce, “Her şey hazır, zımba gibi bir ekip var, yakında açıklayacağım. Bakanlar Kurulu’nu sadece CHP’den yapmayacağım. Bakanlar Kurulu’nda her partiden insan olacak. Orada CHP’li olacak, ülkücü olacak, HDP’li olacak, İYİ Partili olacak, AKP’li de olacak. Türkiye’yi birleştireceğiz, Türkiye’yi kucaklayacağız. Ekibimle aylardır çalışıyorum. Erdoğan kendisine saray hazırlıkları yaparken ben Türkiye’yi yönetme hazırlıkları yapıyorum” ifadelerini kullandı.

İNTERNET GİDİNCE İSYAN ETTİ

Konuşması esnasında vatandaşların internet yok uyarısı üzerine İnce, “İnternet mi yok? Yani paraları çalıyorsun, sandıkta oyları çalıyorsun, sınavda soruları çalıyorsun, TRT’den hakkımı çalıyorsun, özel televizyonlara yayınlatmıyorsun, internet de yok, Allah belanızı versin ben size daha ne diyeyim!” ifadelerini kullandı.

İLK YÜZ GÜNDE YAPACAKLARINI AÇIKLADI

-48 saat içinde OHAL’i kaldıracağız.

-Merkez Bankası bağımsız bir politika uygulayacak.

-PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız mücadele edeceğiz.

-Passolig’i hemen kaldıracağız.

-Suriye’ye büyükelçi atayacağız. 4 milyon Suriyeliyi davulla zurna ile Suriye’ye göndereceğiz.

-Yargıdaki düzenlemelere hemen başlayacağız. Cumhurbaşkanı Yargıtay’ın salonuna girdiğinde ayağa kalkmayacak yüksek yargıçlar arıyorum.

-Özel hayatın gizliliği esas olacak, size söz veriyorum hiç kimsenin telefonu dinlenmeyecek.

-Haklarında dava açılmamışsa KHK’la işten uzaklaştırılanları hemen işe iade edeceğiz.

-Başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere askeri okulları yeniden açacağız.

-Medya kendine çeki düzen verecek. Yandaş medya şu anda ne yapıyor merak ediyorum. İster ver ister verme umrumda değil… 24 Haziran’dan sonra kapının önünden ayrılmayacaklar ama. TRT benim borazanım olmayacak, beni eleştiren gazeteler arıyorum. Erdoğan bu ülkenin en büyük medya patronudur. Erdoğan manşetleri atan adam, ben manşetlerle kavga ede ede gelen adam!

-Biz Sünniler Alevilere haksızlık yapıyoruz, Aleviler vergi veriyor mu? Veriyor. Askere gidiyor mu? Gidiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Sünnilere hizmet ediyor, Alevilere etmiyor. Cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak düzenleyeceğiz.

-Dokunulmazlıklar konusu gündeme geldiğinde kendi partimle bile ters düştüm. İlkeli bir siyaset yapacağız. Karşımızdaki sağcı mı solcu mu diye bakmayacağız. Kadın mı erkek mi diye bakmayacağız. Türk mü Kürt mü diye bakmayacağız. İnsan diyeceğiz insan…

-Kamuda genel müdürsün, işini doğru yapıyorsun, korkma yerinde kalacaksın. Korkma! Ama partizanlık yaptıysan, liyakat sahibi değilsen gideceksin.

-Sözümün arkasındayım, öğretmenlere polislere hemşirelere 3600 ek göstergeyi 100 gün içinde vereceğiz.

-Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz.

-Cumhurbaşkanı olduğumda hemen Avrupa’daki başkentleri tura çıkacağım, Avrupa Birliği ile ilgili hızlı bir kampanya başlatacağım. 50 büyük devletin hemen hemen hepsinin büyükelçileri benimle görüşmek istedi.



-Meydanlar doluysa iyi demektir, balkonlar doluysa daha iyi demektir, çatılar doluysa kazandın demektir.

-Üniversiteleri böldüler, tekrar birleştireceğiz. Okullar için zorunlu bağış artık olmayacak. Hiçbir sınavdan ücret alınmayacak. TC çocuklarına bedava sınav yapamıyorsa o dükkanı kapat gitsin.

-Üniversite öğrencilerine 500 TL 19 Mayıs Gençlik Bursu, 500 TL cumhuriyet bursu vereceğiz.

-Öğretmenlere 24 Kasım’da 1 maaş ikramiye vereceğiz.

-Karadenizli kardeşim, sana İzmir’den sesleniyorum; fındık 15 TL olacak.

-Asgari ücret 2200 TL, en düşük emekli maaşı 1500 TL olacak, mazot çiftçiye 3 TL olacak.

500 GÜNDE YAPACAKLARINI ANLATTI

-Yargıda seçim ve yükselme ilkeleri ne olacak. Objektif kriteri koyacağız.

-Güçler ayrılığını netleştireceğiz.

-100 gün içinde yerel yönetimleri güçlendireceğiz.

-100 gün içinde girişimcilik merkezleri kuracağız.

-Tekstil, moda, tasarım akademisi açacağız. Biri Denizli’de biri İstanbul’da üçüncüsünün yerini henüz belirlemedik. Bunu marka için yapacağız. Gençler bunu sizinle birlikte yapacağız.

-Eğitim, siyasetin toplum mühendisliği aracı olmaktan çıkarılacak. Yeni bir sınav sistemi olacak, ama herkesin kabul ettiği bir sistem.

-Yurt sorununu kökünden çözeceğiz.

-Engelliler için yaşam merkezi açacağız. Bu sarayperest var ya sarayperest! Marmaris’te yazlık saray yaptırıyor. Marmaris’teki yazlık sarayı engellilere tahsis edeceğim.

-Çalışanların örgütlenmeleri önündeki bütün engelleri kaldıracağız.

-Aile sigortasını hayata geçireceğiz.

-Sanatçıların güçlü bir şekilde örgütlenmelerini sağlayacağız.

-Sporun temel alanlarında üniversite ligi kuracağız! Balıkesir’de yaşayan insanlar Balıkesir Üniversitesi’nin futbol takımına sahip çıkacak, kendini ait hissedecek, vatandaşla üniversite arasında bağ kuracağız.

“ŞİİRİ KONUŞUYOR EKONOMİYİ KONUŞMUYOR”

Şiir kitabı hakkında Erdoğan’ın söylediği sözlere de tepki gösteren İnce, “Meydanlarda benim 30 sene önce yazdığım şiiri konuşuyor, ekonomiyi konuşamıyor. Soğan kuru dolar kurunu geçti, kuru soğan 7 TL, biber 8 TL, hıyar 4 TL. Tüketen alamıyor, üretene gitmiyor. Faiz lobisi vardı, şimdi de soğan lobisi var” dedi.

“GÜCÜMÜ MEKTUP YAZAN ÇOCUKTAN ALIYORUM”

Yoğun tempoda nasıl enerjik kaldığını da anlatan İnce, “Erdoğan 30 miting yaptı, sen 105 miting yaptın, enerjiyi nasıl buluyorsun diye soruyorlar. 3. sınıf öğrencisi Deniz Acar, şiir yarışmasında kazandığı 1 gram altını Muharrem İnce sana gönderiyorum diye bana göndermiş. Enerjim bu, bu çocuğa karşı sorumluluğum var benim” dedi.

İZMİR’DE YENİDEN KONGRE DÜZENLEYECEK

İnce İzmir’de yeni bir kongre düzenleyeceğini de belirterek, “Cumhuriyet kurulmadan Atatürk İzmir’de İzmir İktisat Kongresi’ni topladı. Yanmış İzmir’de topladı. Allah’ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda İktisat Kongresi’ni yeniden İzmir’de toplayacağım. Tüketen değil, üreten bir Türkiye, korkmayan bir Türkiye olacağız. Öğrenciler korkmayacak, kadınlar korkmayacak, akademisyenler korkmayacak, hayvanlar korkmayacak, dereler korkmayacak! Hakkını bilen, halkını bilen, haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Haddini bilmeyenlere haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım. Camide ibadet, okulda bilim, kışlada görev ve liyakat olacak. Camiye okula orduya siyaset asla girmeyecek asla! Her yıl 81 milyona hesap vereceğim. Kişisel mal varlığımın, cumhurbaşkanlığı harcamalarının, icraatlerimizin hesabını vereceğiz” dedi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Konuşmasının sonunda vatandaşlara çağrıda bulunan İnce, “Pazar günü oyunu kullandın ne yapacaksın? Okulda bekleyeceksin, sonra seçim kurulunun önüne gideceksin. Ben de Yüksek Seçim Kurulu’nun önüne gideceğim. Merak etmeyin, birlikte başaracağız!” ifadelerini kullandı.