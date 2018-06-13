Muharrem İnce: Korkak mısın? Çık karşıma…

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Ordu'da vatandaşlarla buluştu. İnce, kendisine 'Seçimi kaybedersen siyaseti bırakacak mısın?' diyen Erdoğan'a "Söz veriyorum bırakacağım. Ama bir şartla... Eğer benimle bir televizyon kanalına çıkıp konuşursan, tartışırsak ve ben de kaybedersem o zaman bırakırım" diyerek cevap verdi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına devam ediyor. Ordu mitinginde konuşan İnce’nin açıklamalarının satır başları şöyle:

Bütün balkonlar dolu, yol boyu dolu. Böyle bir mitingi ilk kez görüyorum. Girebilenden çok giremeyen var.

Bu dip dalgasını, bu milletin hep birlikte şahlanışını kimse durduramaz. Yalnız, şunu söyleyeyim, buradan Giresun’a gideceğim, oradan da Yalova’ya gideceğim. 40. günümde dedim şöyle bir ayaklarımı uzatayım, bayram namazından sonra köylüyle selamlaşayım. Şimdi Yalova’dan aradılar, bütün yollar kesildi dediler. Erdoğan gelecekmiş. Yav bu kadar korkmana gerek yok, Yalovalılara kefilim ben merak etme. Milletinden korkan Cumhurbaşkanı olmaz.

2020’den sonra bu telefonların hiçbiri olmayacak. Dünya büyük bir değişim içinde. Mesela tıp değişecek, hastalanmak daha zor olacak. Mesela kadınların elektronik çocukları olacak, robotlar. Dünya bambaşka bir yere gidiyor.

Ben kuantum diyorum o kıraathane diyor. Gençler işsiz kalacaksınız ama kıraathaneye gelin diyor, çay beleş, kek beleş. Dün, kekin yanına çorba da ilave etti.

Size hiç yalan söylemeyeceğim, Erdoğan gibi yapmayacağım. Muharrem İnce Diyarbakır mitinginde selfie çekiyor, herkesin elinde Türk bayrağı var. Diyarbakır mitinginde kimsenin elinde Türk bayrağı yoktu diyor. Allah’tan korkmaz kuldan utanmaz, sen nasıl bir yalancısın! Bu ne! İstihbarata sormuş, gelen herkes HDP’liymiş. Bir, MİT bu ‘Muharrem’i İzleme Teşkilatı’ mı? Bu işe mi yarıyor? Sana doğru bilgi vermemişler, o meydan Ak Partili kardeşlerim vardı. MİT’in görevi mi, hem sen nereden biliyorsun insanları, fişledin mi Türkiye’deki herkesi?

Sen yanındaki yaverleri bile doğru düzgün seçememişsin, yaverlerin FETÖ’cü çıktı. Bana istihbarattan söz ediyorsun. Darbeyi eniştesinden öğrenen adam istihbarattan bahsedemez.

“DAHA MAÇA YENİ BAŞLADIK”

Bay Muharrem diyor bana, bye bye Recep bye bye. Kılıçdaroğlu rahat, rahatsız olan sensin, gidici olan sensin. Birinci olamazsam siyaseti bırakacakmıymışım, daha maça yeni başladık. Bırakırım bye bye Recep, söz veriyorum ama bir şartla. Benim karşıma çık televizyonda, tartışalım ondan sonra. Kaçak güreşme, kaçma kaçma. Her yerde diyorsun ki, ben ustayım. Bana da çırak diyorsun, sen nasıl bir çakma ustasın ki çıraktan kaçıyorsun? Gel karşıma çık!

“2 BUÇUK MİLYON SURİYELİ DAHA GELEBİLİR”

BM’nin bir açıklaması var, 2.5 milyon Suriyeli daha gelebilir diyor. 4 milyona 40 milyar dolar harcadık. Erdoğan seçilirse yandık yandık. Dolar 8-10 TL olur, 2.5 milyon Suriyeli gelir. Yandık yandık. Bu ülkenin taze kana ihtiyacı var.

Dün Muğla’da miting yaptım, bugün Ordu’dayım. Beyefendinin Ankara’daki sarayı yetmiyor, İstanbul’daki 5 sarayı yetmiyor. Marmaris’te yazlık saray yaptırıyor. Allah’ın izniyle seçildiğimde o sarayı engellilere tahsis edeceğim.

Vakit Türkiye vakti diyor, vakit jübile vakti diyor. Vakit tamam!

Erdoğan’la İnce arasındaki fark. Erdoğan, vatandaşa kemer sıkacaksın diyor. Ben de diyorum ki hayır, kemeri devlet sıkacak. Saraya para vermeyeceğim, 40 milyar dolar Suriyelilere harcamayacağım. Kamu İhale Kanunu’nu 180 kez değiştirdiler, ne için? Çalmak için.

Dış politikaya bakın. Kavga etmediği insan yok. Hepsinin bir bedelini ödedik. Rusya’yla kavga etti, turistler gelmedi turizmci çöktü. Domatesleri Rusya almadı, çiftçi çöktü.

ERDOĞAN’IN GEÇMİŞTE İSRAİL İLE İLGİLİ SÖYLEDİKLERİNİ DEV EKRANDA İZLETTİ

“Kendin söyledin”

Dün Eskişehir’de bana, Bay Muharrem diyor, senin İsrail politikan ne? Bunu açıklayacakmışım. Önce ‘bye bye Recep’in politikasını izleyelim. Önce ben BOP’un eşbaşkanıyım diyor, sonra “Bunu kim söylediyse alçaktır, namerttir” diyor. Kendin söyledin!

“KORKAK MISIN SEN?”

Mavi Marmara’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza “Bana mı sordunuz giderken” diyor. İsrail’le gizli anlaşma imzaladın mı? Yalan söyleme imzaladın. Petrol taşımacılığı devam ediyor mu? Yalan söyleme, ediyor. İsrail’den tohum almaya devam ediyor musun? Okul müdürlerine İsrail ürünlerine boykot yapmayın diye yazı gönderdin mi? İsrailli vize almıyor, Filistinli alıyor. Sonra meydandan kofti yapıyorsun. İsrail politikasını konuşmak için çık karşıma televizyona. Niye korkuyorsun, korkak mısın sen?