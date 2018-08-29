SON DAKİKA: MYK sonrası Ömer Çelik’ten af açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AKP MYK toplantısı 3 saatin ardından sona erdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, MHP'nin af önerisine sıcak bakmadıklarını söylerken, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın devam edip etmeyeceğiyle ilgili, "Yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağını henüz değerlendirmedik" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik basına yaptığı açıklamada, MHP’nin af önerisine, “Daha önce açıkladığımız pozisyonumuz neyse, o pozisyonumuzu koruyoruz. Af konusu bizim gündemimizde yok” şeklinde yanıt verdi.

Sözcü Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili yaptığı açıklamaları ise, “Macron’un açıklamalarını hayretle karşılıyoruz. Sayın Macron’un kullandığı kavramlara hakim olmadığını görüyorum. Türkiye, Atatürk Türkiyesi değil diye bir ifade kullanıyor. Kurucu liderinin gösterdiği hedefler doğrultusunda yürüyen bir Türkiye var. Sanki Türkiye’de laiklikte bir aşınma varmış gibi ifadeler kullanıyor. İslami terör diye son derece yanlış bir ifadeyi kullanmaya devam ediyor. Bunlar orta düzeyde oryantalist yaklaşımlardır. Sayın Fransa Cumhurbaşkanı’ndan hem Türkiye’ye yönelik sağduyulu ifadeler duymak isteriz hem de İslam ve terör kelimelerinin yan yana kullanılmasının ne kadar yanlış olduğunu söylemek isteriz. Bir konuşmada birden fazla hata yapılmıştır” ifadeleriyle değerlendirdi.

CUMHUR İTTİFAKI YEREL SEÇİMLERDE OLACAK MI?

Ömer Çelik, Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de devam edip etmeyeceği konsunda, “Bu ittifakın kıymetli olduğunu hep söylüyoruz. Yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağını henüz değerlendirmedik” dedi.

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