Narkotik operasyonunda rekor

İstanbul Esenyurt’taki lüks bir rezidansta uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis ekipleri, 11 milyon lira değerinde 220 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun bu yıl İstanbul’da ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin olduğu belirtildi. Zehir tacirlerinin dikkat çekmemek için bayram tatilinde sevkiyat yaptığı belirlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul Narkotik Polisi (İNP) İran üzerinden Van'a oradan da İstanbul'a uyuşturucu gönderen bir şebekeyi belirledi. Şebekenin özellikle dikkat çekmemek için bayram tatilinde sevkiyat yaptığı anlaşıldı. Teknik takip ve istihbarat çalışması sonucu elde edilen bilgiler üzerine çalışma başlatıldı. Araştırmalarda, zehir tacirlerinin Avrupa'ya göndermeyi planladığı uyuşturucunun Esenyurt'ta bir rezidansta bekletildiğini tespit edildi.

VALİZLERDEN EROİN ÇIKTI

Polis ekipleri uyuşturucunun taşındığı otomobilin plakasını belirleyince, rezidansta inceleme başladı Plakası belirlenen aracın lüks rezidansın otoparkında olduğu belirlendi.

Bunun üzerine aracı kullanan kişinin kaldığı oda da tespit edildi. Çalışmaların ardından operasyon kararı alındı. İNP ekipleri, belirlenen adrese girerek içerideki F.K.'yı gözaltına aldı.

Rezidanstaki dairede ve otoparktaki araçta arama yapıldı. Otomobilde ve dairedeki valizlerden 416 paket içerisinde 220 kilo eroin ele geçirildi.

SUÇ KAYDI YOK

Ele geçirilen eroinin bu yıl İstanbul'da ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi. Gözaltına alınan F.K. Emniyete götürülürken hiçbir suç kaydı olmaması dikkat çekti. Uyuşturucu şebekelerinin özellikle sicili temiz birini kullandığı iddia edildi. F.K.'nın Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.