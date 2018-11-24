Öğretmenler Günü mesajları: Saygımızın, sevgimizin sonsuz olduğu öğretmenlerimizin günü geldi!

Öğretmenler Günü mesajları ve 24 Kasım sözleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. En derin anlamı içeren ve duyguları hakkıyla yansıtan sözleri arayan vatandaşlar için öğretmenler günü içeriklerini derledik. İşte en güzel öğretmenler günü şiirleri ve Öğretmenler Günü’nün geçmişiyle ilgili ayrıntılar…

24 Kasım Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gün geldi! 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanırken birçok kişi en anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri, sözleri ve mesajları konusunda araştırmalar yapıyor…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN! ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI…

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı.sevgi,eğitim,temizlik ahlak öğretmeye çalışır. vb. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

BAŞÖĞRETMEN

Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim.

Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenimdir.

Tarık ORHAN

ÖĞRETMENİM

Bana neler öğretmiştin

Unutmadım öğretmenim

Ama gel gör yine adam

Olamadım öğretmenim

Ezberledim hep dersini

Yaşattılar hep tersini

Mutluluğun adresini

Bulamadım öğretmenim

İnsanlığın adı para

Bu hayatın tadı para

Ne gerek var kitaplara

Anlamadım öğretmenim

Hani doğru bükülmezdi

Hani haklı ezilmezdi

Hani dağlar yıkılmazdı

Yıkıldım öğretmenim

Defter başka, kalem başka

Yaşadığım alem başka

Şöyle güzel, gerçek aşka

Düşemedim öğretmenim

Saygı dedim anlayan yok

Vefa dedim tanıyan yok

Dostluğu da bir bilen yok

Göremedim öğretmenim

Her şey yerli yerinde mi

Bütün sırlar derinde mi

Suç bende mi, evrende mi

Bilemedim öğretmenim

Sakın gitmesin ağrına

Bir hevesim yok yarına

Utanacımdan mezarına

Gelemedim öğretmenim

Affet beni öğretmenim

Ahmet Selcuk İLKAN

ÖĞRETMENİM

Küçük bir çocukken geldik yanına,

Kucakladın bizi sardın canına,

Sevgiyi saygıyı kattık şanına,

Okuryazar olduk ilk öğretmenim.

Tüm bildiklerini bize öğrettin,

Millete faydalı bireyler ettin,

Kalemi kılıçtan çok keskinlettin,

Çareler ürettin sen öğretmenim.

Ödevler yaptırıp asıl talibe,

İmkân hazırlayıp her bir talep’e,

Feraset gösterip seçtin talebe,

Sanatkâr adayı hep öğretmenim.

Edebiyatla Din Tıp Filoloji,

Tarih Fizik Kimya ve Biyoloji,

İktisatla Sanat ve Sosyoloji,

Bilimden yelpaze sen öğretmenim.

İstikbale giden bilgi selinde,

Kitaplık dolusu her eserinde,

Derin ilim varken ana dilinde,

Neye başka talep var öğretmenim.

Vatan bir okulsa ilk nöbettesin,

İlim denizinde hep seferdesin,

Kutsal mesleğinle gönüllerdesin,

Benim de gönlümü al öğretmenim.

Saymakla tükenmez faziletlerin,

Zamanen ödenen o bedellerin,

Kıvancındır üstün talebelerin,

İftihar ediniz siz öğretmenim.

Atam sen de dahi bir öğretmendin,

Bütün yenilikler senin eserin,

Layık insanlarda bil şaheserin,

Büyük Atatürk’üm başöğretmenim.

Güngören 20.11.02

İSTANBUL

Zeki İ.KIZILIŞIK

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın.

Fethi BOLAYIR