Son dakika: AKP’den Diyanet açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretine ilişkin soruya "Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz. Tartışmaları doğru bulmuyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz tarafından takdir edilen gayretli, başarılı bir ilim adamıdır. Bu tartışmalar neticesinde de Cumhurbaşkanımız bu düşüncesinin kamuoyuyla paylaşılmasını istemiştir" diye yanıt verdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor

Çelik’in açıklamalarından satır başları:

BAHÇELİ’NİN DİLEKÇE ELEŞTİRİSİ

Bu bölüm AK Parti’nin görüşünü yansıtmamaktadır. Sayın Bakanımızın başkanlığında oluşturulan görüşe aykırı olarak bu konuda avukatların kendi tasarruflarını ortaya koyduğu bir dilekçedir. Bahçeli’nin eleştirisi haklıdır, ahlaki olarak bir hatadır. Batı’da üretilen ulus devlet teorilerinden etkilenerek söylenmiştir. Bakanımızın ve bakanlığımızın oluşturduğu görüşe rağmen oradaki avukatlar tarafından bu paragraflar oraya ekleniyor. Kontrol etmesi gereken bürokratlar da kontrol etmemiştir. O bürokratlar da görevden alındı, avukatlarla ilişik kesilmiştir, dilekçeden o bölüm çıkarılmıştır. Temyiz süreci devam edecek. AK Parti hükümetleri döneminde, bilinen tarihimizin eserlerinin ihya edilmesi konusunda tarihi köklerimizle doğru köprüler kurulması konusunda çok önemli gayret ortaya çıkarılmıştır. Milli bilincimizin tazelenmesine önem verilmiştir. Milli kimliğimiz, milli varlığımız buna şahittir.

ERDOĞAN’IN PARİS ZİYARETİ

Türkiye Cumhuriyeti olarak bu platformlarda bulunmamız önemlidir. Buralarda olmazsak kendi tezlerimizi anlatamayız. Orada yansıyan görüntülerde Türkiye merkezi bir roldedir. Tarihimizin çok önemli bir dönüm noktası ve 100’üncü yılının anıldığı 1. Dünya Savaşı ile ilgili olarak Türkiye’nin temsil edilmesi, tezlerin anlatılması için verimli bir ortam olmuştur. Tezlerimizi anlatmaya devam edeceğiz.

AVRUPA ORDUSU TARTIŞMASI

Bu mesele çok tartışılacak. Bu öteden beri konuşulur. Ama ‘Bu NATO’ya alternatif bir oluşum değildir’ denilir. İlk defa bir ABD Başkanı, Avrupa enteryasyonuna karşı bir laf söyledi ve Brexit’ın yanında olduğunu söyledi. Gelinen son noktada da NATO ile tartışma çıktı. Bundan 5 yıl evvel aklımıza gelmeyen bir şey oldu. Merkel tuttu, Avrupa’nın kendi başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bu çatlak ortaya çıktığını gösteriyor. Paris’teki törenlerde bu gündeme getirildi. Başkan Trump’tan çok sert tweetler geldi. Bu açık bir kırılmadır, nereye gideceğini göreceğiz. İster NATO, ister Avrupa ordusu olsun, Avrupa’nın güvenliği Türkiye olmadan sağlanması mümkün değil.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI’NIN MISIRLIOĞLU ZİYARETİ

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkileri kanunla belirlenmiş saygın bir kurumdur. Biz de Diyanet İşleri Başkanı olarak ifade ediyoruz. Bu tartışmayı ayrıntılı bir şekilde izledik. Diyanet İşleri Başkanımız Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz tarafından takdir edilen gayretli, başarılı bir ilim adamıdır. Bir ilim adamı ve bir yönetici olarak FETÖ’ye, PKK’ya karşı son derece gayretli bir ilim adamı olarak değerlendirilmektedir. Bu tartışmalar neticesinde de cumhurbaşkanımız bu düşüncesinin kamuoyuyla paylaşılmasını istemiştir. Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmektedir. Bu ziyaret insani bir ziyarettir. Her insani ziyaretten ideolojik ve siyasi bir sonuç çıkarmanın sonu olmaz. Diyanet İşleri Başkanımızın kıyafeti bellidir. Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz. Diyanet İşleri Başkanımız takdir edilen bir ilim adamıdır, çağrılara cevabımız bu şekildedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortak değerimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu olarak saygı görmeye devam edecektir. Atatürk tartışmasına dönüşmesi yanlış.