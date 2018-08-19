Otomobil hırsızlarının cami taktiği!

İstanbul'da çaldıkları otomobillerin şasi numarasını değiştiren oto hırsızları düzenlenen operasyonla çökertildi. Çetenin çalıntı araçları, şüphe çekmemek için camilerin otoparklarına sakladıkları ortaya çıktı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay polise yapılan bir ihbarla ortaya çıktı.

İhbarda Emray Y. isimli bir şüphelinin 2 otomobil çaldığı ve araçları Beykoz’da bir sokakta tuttuğu, satmak için hazırlandığı belirtildi. Bunun üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hemen belirtilen adrese gitti.

İhbarcının plakalarını da verdiği 2 araç incelendi. Araçların plakalarının sahte olduğu ve şasi numaralarının da değiştirildiği anlaşıldı. Polis, Emrah Y’yi araçlara yakın bir noktada gözaltına aldı.

ÇALINTI ARAÇLA YAKALANDI

Şüpheli sorgusunda, araçları Serdar Y. adından birinden aldığını iddia etti. Bunun üzerine Serdar Y.’nin yakalanması için plan yapıldı. Gözaltındaki şüpheliden Serdar Y.’yi araması ve buluşma ayarlaması istendi. Çalıntı bir araçla buluşma yerine gelen Serdar Y. de gözaltına alındı. Şüphelinin geldiği aracın plakasının sahte olduğu ortaya çıktı.

3 İLDEN ÇALINTI

Çalışmalarını sürdüren ekipler şebeke üyesi olduğu iddia edilen üçüncü bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin bulunduğu otomobilin de çalıntı olduğu belirlendi. Araştırmalarda şebekenin plaka ve şasi numarasını değiştirdiği bir otomobil de Bağcılar’da ele geçirildi. Araçların İstanbul, Çankırı ve Tokat’tan çalındıkları belirlendi.

CAMİ OTOPARKLARINI KULLANIYORLARDI

Şüpheliler Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Üç şüphelinin sorgusunda şebekenin yöntemi de ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin önce hurdaya çıkan araçları edip bunların şasi numarasını ve plakasını kaydettikleri daha sonra ise kayıtlara uygun model ve renkteki araçlar çaldıkları ya da sahte kimlikle araç kiralama firmalarından aldıkları ortaya çıktı.

Şasi numarası değiştirilen araçlara sahte plaka takan şebeke üyelerinin dikkat çekmemek için büyük camilerin otoparklarını kullandıkları belirlendi. Çalınan araçların cami otoparklarında tutulduğu ve internet üzerinden satışa çıkarıldıkları anlaşıldı.

SAHİPLERİNİ BEKLİYORLAR

Polisin ihbar sonrasında 12 saat içerisinde yakaladığı3 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 5 otomobilin ise sahiplere teslim edileceği öğrenildi.