Polis Beyoğlu’nu ablukaya aldı

Geçtiğimiz hafta 700'üncü kez oturma eylemi yapmaya hazırlanan ancak eylemleri engellenen Cumartesi Anneleri'ne bu hafta da izi verilmiyor. Eylem öncesi İstiklal Caddesi’ne çıkan bütün sokaklar bariyer, TOMA ve polis araçlarıyla kapatıldı.

Cumartesi Anneleri’nin geçtiğimiz hafta yapılması planlanan 700. eylemi yasaklanmış eyleme katılanlara biber gazı ve plastik mermilerle müdahale edilmişti. Müdahale sonrası eyleme katılan çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayların ardından bir açıklama yapan AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumartesi Anneleri eylemine bundan sonra izin verilmeyeceğini söylemişti.

Cumartesi Anneleri, bundan sonra da Galatasaray Meydanı’nda kayıp yakınları için eylem yapacaklarını açıklamış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talep etmişti.

Beyoğlu’nda Cumartesi Annelerinin bugün yapması beklenen 701. eylemi nedeniyle polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Galatasaray Lisesi ve çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı. Çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi hazır bekliyor.

Bu hafta yeniden buluşmak isteyen Cumartesi Anneleri ve Cumartesi İnsanları, Beyoğlu’ndaki İnsan Hakları Derneği’nin binasında buluştu…

Cumartesi Anneleri, Galatasaray’a doğru yürümeye başladı.

Polisin Galatasaray Meydanı’na geçmesine izin vermediği Cumartesi Anneleri, Büyükparmakkapı Sokak’ta oturma eylemine başladı.