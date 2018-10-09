PTT 5 bin memur alımı sonuçlanıyor… PTT’ye alınan memurlar ne zaman göreve başlayacak?

Geçtiğimiz ay sonuçları açıklanan PTT memur alımında adım adım göreve başlama tarihi geliyor. PTT memur alımı kesin sonuç tarihi belli oldu. İşte PTT memur adaylarının merak ettiği tarih ve detaylar...

PTT personel alımının kesin sınav sonuç tarihi kurum tarafından belirlendi. Binlece kişinin 2018 yılı itibariyle Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) 5 bin personel alımı sınav sonucunu geçtiğimiz günlerde öğrendi. Peki PTT kesin sonuçları ne zaman?

PTT KESİN SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2018/1 personel alımı yazılı sınavları 12.08.2018 tarihinde 16 il merkezinde yapılmıştır. Yazılı sınav sonucu 20.09.2018 tarihinde http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazları 21.09.2018-27.09.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapabilecektir. Yazılı sınav sonucuna itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Kesin sınav sonuçları en geç 19 EKİM 2018 tarihinde yayınlanacaktır.

HANGİ PUANI ALAN NEREYE YERLEŞECEK?

PTT personel alım sınavından 70 puan ve üstü alanlar;

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuru yapabilecek

PTT personel alım sınavından 60 puan ve üstü alanlar;

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuru yapabilecek.