Sarayburnu’nda utandıran manzara

İstanbul'un sembollerinden olan Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli 2004 yılından beri perdelerin arkasında zarar görüyor. Heykeli çevreleyen duvar kırıklar, kaide ve heykel ise kir, pas içinde.

3 Ekim 1926’da Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan ve İstanbul Sarayburnu’nda bulunan ilk Atatürk heykeli 2004 yılından beri metal perdelerle çevrili.

2004’te temeli atılan Marmaray Projesi ile birlikte Sarayburnu'nda platformda çalışacak işçiler için yatakhaneler yapılmış, malzemeler depolanmış ve vinçler kurulmuştu.

Atatürk heykelinin de içinde bulunduğu Sarayburnu Parkı'nın bir kısmı metal perdelerle kapatılmıştı. Marmaray projesinin 29 Ekim 2013’te tamamlanmasına ve hizmete girmesine rağmen Atatürk heykelinin çevresi hala metal perdelerle kapalı.

KAİDE DUVRALARI KIRIK DURUMDA

2004 yılından beri metal perdelerle çevrili olan Atatürk heykelinin son hali ise içler acısı. Kaide ve heykel olmak üzere iki kısımdan oluşan anıt, iki kademeli dörtgen bir platform üzerinde. Yıllardır bakım yapılmayan ve perdelerin arkasında bırakılan anıtı çevreleyen duvar iki taraftan da yıkılmış durumda.

1883 yılında doğan ve 1945 yılında yaşamını yitiren Heinrich Krippel Türkiye’de gerçekleştirdiği anıt heykeller ile tanınıyor. I. Dünya Savaşı’na topçu subayı olarak katılan ve 1925 yılında Atatürk anıtları yaptırılmak amacı ile Türk Hükümeti’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Krippel, 1938’e kadar 13 yıl Türkiye’de kalarak Atatürk heykelleri gerçekleştirdi. Atatürk sanatçıyı köşkte misafir ederek hazırlayacağı tüm heykeller için kendisine poz vermişti. Krippel bu heykel ve anıtların ön çalışmaları ve taslaklarını Türkiye’de hazırladı. Bu taslaklardan tasarlanarak hazırlanan heykel kalıpları sanatçının Viyana’daki atölyesinde üretildi ve Viyana Birleşik Maden işletmelerinde bronza döküldü. Bu heykeller daha sonra parçalar halinde Türkiye’ye getirildi ve yerlerinde monte edildi. Sarayburnu Atatürk Anıtı 3 Ekim 1926, Konya Atatürk Anıtı 29 Ekim 1926, Ankara Zafer Anıtı 24 Kasım 1927, Samsun’daki Onur Anıtı 15 Ocak 1931, Afyonkarahisar’daki ünlü Büyük Utku Anıtı 24 Mart 1936, Ankara Sümerbank içindeki Oturan Atatürk Anıtı 1938, bilinen ünlü eserleri.