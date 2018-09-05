Şarbon bu gemiden çıktı

CHP Mersin eski Milletvekili Fikri Sağlar birçok ilde baş gösteren şarbon hastalığının Brezilya’dan Mersin’e gelen 'Nada' adlı gemideki 25 bin büyükbaş hayvandan yayıldığını savundu.

Sağlar, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, ‘Bu gemi 27 günde Mersin'e geldi. Sağlıksız şartlarda yolda ölen hayvanlar oldu, açık denize atıldı. Birçoğu bu yolculuk sırasında hastalık kaptı ve kontrolsüz biçimde yurda dağıtıldı'' dedi. ‘Bu ticaret hem ülkenin hayvancılığını hem de halk sağlığını ilgilendiriyor’ açıklaması da yapan Sağlar şunları söyledi:

MERSİN VE SAMSUN

‘Bir süre önce 25 bin hayvan taşıyan Nada isimli gemi Brezilya'dan Mersin'e geldi. Hayvanlar sağlıksız koşullarda 27 gün açık denizde tutuldu. Bu gemi Brezilya'da sağlıksız koşullar nedeniyle davalara konu oldu. Yolda hastalık kapanlar, aç ve susuz bırakılanlar, ölenler oldu. Hayvanların gemiden çıkarılmadan önce ciddi bir kontrol ve karantinadan geçirilmesini istedik. O günlerde şehri dışkı kokusu kapladı.

Bu hayvanların gelene kadar hangi hastalıklara yakalanıp etlerinin tüketiciler ne şekilde ulaşacağı ile ilgili tereddütlerimizi de açıkladık ama dikkate alınmadı. Yolculuk sırasında çok sayıda hayvanın ölüp, cesetlerinin denize atıldığını öğrendik. Olağanüstü kötü koşullarda, haftalarca taşınan bu hayvanlar hastalandı ve geminin geldiği limanlarda halk sağlığı sorunu doğdu. Mersin'den sonra Samsun'da da bu sorun yaşandı. Şarbon da bu hayvanlardan ve yeterli kontrol ile karantina önlemi alınmaması nedeniyle baş gösterdi''