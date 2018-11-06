Sayıştay’da denetim başındaki isim gitti | Son dakika haberleri

Kamuda yaşanan usulsüzlük ve yolsuzlukları hazırladığı raporlarla ortaya koyan Sayıştay'ın Denetim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Fikret Çöker'in yerine Zekeriya Tüysüz atandı.

Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle bakanlıkları, belediyeleri ve devlete ait şirketleri denetleyen Sayıştay’ın üst yönetiminde 2 Kasım 2018 günü dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

1992’den bu yana kurumda görev yapan Denetim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker’in yerine 2011 yılında Sayıştay üyesi seçilen Zekeriya Tüysüz atandı.

BİR HAFTA İZNE AYRILDI

Denetimin başındaki isim olan Fikret Çöker’in kendi isteğiyle mi görevinden ayrıldığı yoksa el mi çektirildiği henüz bilinmiyor. SÖZCÜ’nün kurum kaynaklarından edindiği bilgiye göre Çöker, görev değişikliğinin ardından bir hafta süreyle izne ayrıldı.

Sayıştay’ın 2017 yılı denetim raporları geçtiğimiz ay yayınlanmış, kamu kurum ve kuruluşlarındaki çok sayıda usulsüz işlem ve harcama gazete ve televizyonlarda yer almıştı.

Kurum geçtiğimiz haftada belediyelere ait denetim raporlarını yayınlamış, AKP’li belediyelerdeki yolsuzluklar kamuoyuna yansımıştı.