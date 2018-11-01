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Şehit yok, şehitlik var

5 dönümlük araziye 200 bin liraya 12 kişilik şehitlik inşa edildi. Gümüşhane’nin Köse İlçesi’nin AKP’li belediyesi, “Şehit gelme” ihtimali üzerine şehitlik projesini gerçekleştirdi. Başkan Şerif Aygün, “İnşallah olmaz ama eğer şehidimiz gelirse diye yaptık” dedi.

Ali Ekber ERTÜRK
android-time 06:30 1 Kasım 2018
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Şehit yok, şehitlik var
5 dönümlük araziye 200 bin liraya 12 kişilik şehitlik inşa edildi. Gümüşhane’nin Köse İlçesi’nin AKP’li belediyesi, “Şehit gelme” ihtimali üzerine şehitlik projesini gerçekleştirdi. Başkan Şerif Aygün, “İnşallah olmaz ama eğer şehidimiz gelirse diye yaptık” dedi.

Gümüşhane'nin Köse İlçesi'nde AKP'li belediye tartışma yaratacak bir icraata imza attı. “Belki şehit gelir” diyerek 200 bin lira harcandı ve 5 dönümlük arazi üzerinde 12 kişilik ‘Şehitlik' yapıldı. Şehitlik şimdilik boş duruyor.

Başkan Şerif Aygün'ün icraatı tartışma yarattı. Aygün: Şehitlik şimdilik boş duruyor

Başkan Şerif Aygün'ün icraatı tartışma yarattı.  Aygün: Şehitlik şimdilik boş duruyor

İlçe bugüne kadar 7 şehit verdi ve bu şehitlerden 6'sı ilçe mezarlığına, biri de ilçe dışına gömüldü. AKP'li Belediye Başkanı Şerif Aygün, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Şehit gelebilir, onun için yaptık. Toplam 12 kişilik şehitliğimiz var. İnşallah olmaz ama eğer şehidimiz gelirse diye burayı yaptık” dedi ve şunları söyledi:

ŞEHİTLİĞE BU KAPIDAN GİRİLİYOR Şehitlik 5 dönümlük araziye yapıldı. Vatandaşlar, Köse Belediyesi'nin durduk yere yaptırdığı şehit- lik için “İnşallah böyle bir yere hiç ihtiyaç olmaz” diye konuştu.

ŞEHİTLİĞE BU KAPIDAN GİRİLİYOR
Şehitlik 5 dönümlük araziye yapıldı. Vatandaşlar, Köse Belediyesi'nin durduk yere yaptırdığı şehitlik için “İnşallah böyle bir yere hiç ihtiyaç olmaz” diye konuştu.

‘RAKİPLERİMİZ ABARTIYOR'

“Şehitlik yapıldı ve buraya ilçemizin bugüne kadar verdiği 7 şehidimizin fotoğraflarını koyacağız. Diğer alanları da inşallah olmaz ama eğer şehidimiz olursa diye yaptık. Onların kabirleri burada olacak. Bu şehitlik en fazla 12 kişilik. 250 kişilik diye laflar çıktı. Burası Çanakkale mi, 250 kişilik şehitlik olsun. Bizi çekemeyen rakiplerimiz abartıyor. Alan büyük olunca öyle sanmışlar. Şehitlikte bir anıt da yaptırdık. Çok para harcamadık. 200 bin TL civarında bir para harcandı.”

KÖSE BELEDİYESİ BU ŞEHİTLİK İÇİN 200 BİN LİRA HARCADI Gümüşhane'nin Köse İlçesi bugüne kadar 7 şehit verdi. Bu şehitlerden 6'sı ilçe mezarlığına, 1'i de ilçe dışı- na defnedildi. Yeni yapılan şehitliğe, 7 şehidimizin fotoğrafları da konulacak. Şehitlikte bir de anıt bulunuyor.

KÖSE BELEDİYESİ BU ŞEHİTLİK İÇİN 200 BİN LİRA HARCADI
Gümüşhane'nin Köse İlçesi bugüne kadar 7 şehit verdi. Bu şehitlerden 6'sı ilçe mezarlığına, 1'i de ilçe dışına defnedildi. Yeni yapılan şehitliğe, 7 şehidimizin fotoğrafları da konulacak. Şehitlikte bir de anıt bulunuyor.

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