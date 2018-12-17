Son dakika: Ankara’daki tren kazası ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kontrolör Emin.E., makasçı Osman Y. ve hareket memuru Sinan Y 4 günlük gözaltı süresi sonrası adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli savcıya 6 saat ifade verdi. Tren hareket memuru Sinan Y., ifadesinde, kazada kusuru olmadığını savundu ve 9 Mart 2018’de yayınlanan emirle yüksek hızlı trenlerin Ankara YHT Gar-Esenkent yönünde H1 hattını kullanacaklarının belirtildiğini söyledi. ”Meydana gelen olayda tren makinistlerinin H1'e girmesi gerekirken makas değişikliği yapmadan H2'ye girdiğini görmeleri gerekmesine rağmen benimle neden iletişime geçmediklerini bilmiyorum. Makasçı da trenin H1'den başka hatta geçtiğine dair bildirimde bulunmadı” dedi.
MAKAS KONTROLÜNÜ BİLMİYORUM
Makasçı Osman Y ise, Marşandiz İstasyonunda 2 Aralık günü göreve başladığını, Samsun’dan geçici görevle geldiğini belirterek kaza günü 2. gece nöbetinde olduğunu söyledi ve şöyle dedi:
“Konya trenini hareket memurunun talimatıyla sevk için yeşil butona basarak H1'e geçirdim. Ancak bunu teyit ettirdiğimi hatırlamıyorum. Ben daha önce S makas işleyişini görmedim, eğitimini de almadım. Servis müdür yardımcısı Ergün Bey'e makasın kontrolünü bilmediğimi söyledim. O da bana “Sen S makasa değil, öbür makaslara bakarsın' dedi. Tek başına nöbette kalınca ne olacağı konusunda bir şey söylemedi”
Kontrolör Emin E. ise, 20 yıldır TCDD'de çalıştığını ve bunun 10 yılını trafikçi olarak geçirdiğini belirterek, “Olay günü trenin hareketine dair verdiğim emirler hiç bir yönetmeliğe aykırı değildir” ifadesini kullandı.
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