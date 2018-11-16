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Son dakika… Bursa’da depo olarak kullanılan binada korkutan yangın! 5 çocuk kurtarıldı

Bursa’da depo olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Ekipler yan binada mahsur kalan 5 çocuğu sepetli itfaiye aracıyla kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

android-time 06:30
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Bursa’da depo olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Ekipler yan binada mahsur kalan 5 çocuğu sepetli itfaiye aracıyla kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi Has Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Ömer A.'ya ait 2 katlı bir binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Kısa sürede büyüyen ve çevredeki binaları tehdit eden yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, yan binada mahsur kalan 5 çocuk, merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri kontrol amaçlı 5 çocuğu da olay yerinde tedavi altına aldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. İHA

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

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Son güncelleme: android-time 07:1316.11.2018
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