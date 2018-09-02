Son dakika… Erdoğan’dan dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan iş forumunda yaptığı konuşmada kurdaki dalgalanmaya değindi. Erdoğan, "Döviz kuru saldırısı üzerinden hedef Türkiye'yi ekonomik olarak teslim almaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan iş forumunda konuştu.

Kırgızistan’ın dost ve kardeş ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, “Buraya yapılan yatırımlar Kazakistan ve Rusya pazarına da hitap edecektir” dedi.

“HEDEF TÜRKİYE’Yİ TESLİM ALMAK”

Dünya ekonomik sisteminin yeni bir sınanma ile karşı karşıya olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle uluslararası ticaretin dolara bağımlılığı giderek daha büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Bizler artık aramızda yerli ve milli parayı kullanmak suretiyle doların egemenliğine bir defa yavaş yavaş son vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Döviz kuru saldırısı üzerinden hedef Türkiye’yi ekonomik olarak teslim almaktır” dedi.

“BİRİLERİNDEN İZİN ALACAK DEĞİLİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S400 füze savunma sistemlerine de değindi. Erdoğan, “Türkiye olarak, savunma sanayi başta olmak üzere, ekonomide de bağımsızlığımızı tam anlamıyla tesis etmekte kararlıyız. Biz Rusya ile S-400 anlaşması yaptık. Birileri bundan rahatsız oluyor. Kusura bakmayın, birilerinden izin alacak değiliz” diye konuştu.

FETÖ VURGUSU

Fetullahçı Terör Örgütü’nün çok sinsi bir yapı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “FETÖ tehdidini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunlar çok sinsidir. Polise, askere sızar. FETÖ terör şebekesi sadece bizim için değil, varlık gösterdiği bütün ülkeler için tehdittir” dedi.