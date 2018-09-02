Son dakika… Erdoğan’dan dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada kurdaki dalgalanmaya değindi. Erdoğan, "Döviz kuru saldırısı üzerinden hedef Türkiye'yi ekonomik olarak teslim almaktır" dedi. Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü'nün çok sinsi bir yapı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Kırgızistan ile ikili iş birliğimizi zehirleyen FETÖ yılanının başını ezmemiz ve bu tehdidi ortadan kaldırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'na katıldı. Pogramda konuşma yapan Erdoğan, Kırgızistan'ın dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi. Erdoğan, “Buraya yapılan yatırımlar Kazakistan ve Rusya pazarına da hitap edecektir” ifadelerini kullandı.

“HEDEF TÜRKİYE'Yİ TESLİM ALMAK”

Dünya ekonomik sisteminin yeni bir sınanma ile karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, “Döviz kuru saldırısı üzerinden hedef Türkiye'yi ekonomik olarak teslim almaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

“Özellikle uluslararası ticaretin dolara bağımlılığı giderek daha büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Bizler artık aramızda yerli ve milli parayı kullanmak suretiyle doların egemenliğine bir defa yavaş yavaş son vermemiz gerekiyor”

“BİRİLERİNDEN İZİN ALACAK DEĞİLİZ”

Erdoğan, S400 füze savunma sistemlerine de değindi. Erdoğan, “Türkiye olarak, savunma sanayi başta olmak üzere, ekonomide de bağımsızlığımızı tam anlamıyla tesis etmekte kararlıyız. Biz Rusya ile S-400 anlaşması yaptık. Birileri bundan rahatsız oluyor. Kusura bakmayın, birilerinden izin alacak değiliz” diye konuştu.

FETÖ VURGUSU

Fetullahçı Terör Örgütü’nün çok sinsi bir yapı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “FETÖ tehdidini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunlar çok sinsidir. Polise, askere sızar. FETÖ terör şebekesi sadece bizim için değil, varlık gösterdiği bütün ülkeler için tehdittir. Kırgızistan ile ikili iş birliğimizi zehirleyen FETÖ yılanının başını ezmemiz ve bu tehdidi ortadan kaldırmamız gerekiyor” dedi.