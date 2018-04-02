Son Dakika… Eski HSK üyesi Teoman Gökçe cezaevinde vefat etti

FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi eski üyesi Teoman Gökçe, Sincan Cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gökçe’nin, cezaevinde spor yaptıktan sonra koğuşuna gittiği, bir süre sonra fenalaşması üzerine koğuş arkadaşı olan Yargıtay eski Üyesi İbrahim Tufan Ataman’ın panik butonuna basması sonrası gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın kurtarılamadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre HSK eski üyesi Gökçe, cezaevinde bir süre spor yaptıktan sonra, Ataman ile beraber kaldığı koğuşuna gitti. Gökçe daha sonra koğuşunda fenalaştı. Gökçe'nin fenalaştığını gören Ataman da panik butonuna basarak cezaevi görevlilerine haber verdi. Ancak Gökçe, buraya gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Gökçe'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.