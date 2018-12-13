Son dakika haberi… TSK’dan Sincar’a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

TSK tarafından Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların hedef alındığı bildirildi.

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Yapılan açıklamada, “PKK/KCK/PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesi çerçevesinde, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör yuvalarına karşı bir hava harekâtı icra edilmiştir.

İcra edilen harekâtta, ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depolar hedef alınmıştır. Harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de Ülkemizin ve Milletimizin beka ve güvenliği için kendisine verilen görevleri, sarsılmaz bir inançla yerine getirme azim ve kararlılığındadır” ifadeleri kullanıldı.

“BU BİR MESAJDIR”

Operasyonla ilgili bir iddia da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Altun, “Bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesel istikrara ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör unsurlarının yuvalandığı önemli merkezlerden biri olan Sincar ve Karacak Dağı'na başarılı bir hava harekatı icra etti. Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır” ifadelerini kullandı.