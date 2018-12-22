Aşırı soğuk ve karlı hafta geliyor… İstanbul donacak! | Son dakika haberleri

Hafta sonunu yumuşak bir havanın etkisi altında geçirecek olan Türkiye gelecek hafta soğuk ve yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına girecek. Pazartesi yurdun doğu kesimlerinde başlayacak olan kar, salı ve çarşamba yurdun önemli kısmına yayılacak. Küresel tahmin sistemlerine göre çarşamba günü İstanbul'da da kar bekleniyor. Gelen soğuk hava dalgası ocak ayının ilk haftasında da etkisini sürdürecek. Türkiye günlerce donacak!

Türkiye dikkat! Gelecek hafta aşırı soğuklar ve kar yurdu esir alacak. Salı gününden itibaren düşmeye başlayacak hava sıcaklıklarına kar da eklenecek. Küresel tahmin sistemlerinin kar uyarısı verdiği tarihler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri de destekçi oldu. Meteoroloji salı ve çarşamba için yurdun önemli kısmında kar yağışı olacağını duyurdu.

İSTANBUL’DA KAR VE SOĞUKLAR GÜNLERCE SÜRECEK

25 Aralık’tan itibaren yurdu etkisi altına alacak soğuk hava dalgasından İstanbul 26 Aralık’ta etkilenmeye başlayacak. Çarşamba günü İstanbul’da beklenen kar yağışının ardından soğuk ve karlı hafta bir süre daha devam edecek. Aralıklarla sürecek kar yağışıyla ilgili tüm detaylar hafta boyu sozcu.com.tr’de olacak. Kar Ankara’yı da etkileyecek, İzmir’de ise ciddi soğuma meydana gelecek.

KAR ÖNCESİ HAFTA SONU SÜRPRİZİ

Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmeden önce Türkiye bugün ve yarın mevsime göre yumuşak sayılabilecek bir havanın etkisi altında olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun çevrelerinin hafif yağmurlu, Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bugün ve yarın hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.