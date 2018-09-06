Son Dakika… İstanbul’da helikopter düştü

İstanbul Bostancı sahili açıklarında bir helikopter düştü. Yıldırımın isabet ettiği ileri sürülen helikopterdeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, balıkçılar tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralıların kurtarılma anı saniye saniye kameralara da yansıdı.

İstanbul’da özel bir şirkete ait helikopter düştü. Helikopterdeki pilot İsmet Özgür ve OTOKAR Yönetim Kurulu Üyesi Halil Ünver, balıkçılar tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Helikopterin Halil İbrahim Ünver’e ait Ünver Havacılık adına kayıtlı olduğu öğrenildi. TC-HYU kuyruk tescilli helikopter Kartal’dan Sefaköy’e gidiyordu.

DHA, ilk bilgilere göre helikoptere yıldırımın isabet ettiğini duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Valiliğinden de açıklama geldi. Açıklamada, “İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır” denildi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de yaptığı açıklamada İsmet Öztürk ve yanında bulunan Halil Ünver’in yaralı olarak kurtarıldığını söyledi.

YARALI PİLOT AÇIKLAMA YAPTI

Kazada yaralanan helikopter pilotu, hastaneye giderken yaptığı açıklamada, “Helikopteri düşürmemek için, denize indirmek için epey çaba sarf ettim ama başaramadım” dedi.

KURTARMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Bostancı açıklarında, düşen helikopterin içindekilerin kurtarılma anı da görüntülendi. Çevrede bulunanlar, kazanın hemen ardından olay yerine giderek denizdekileri kendi çabalarıyla kurtardı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. DHA