Son dakika: İYİ Parti standına saldırı gerçekleştirildi

İYİ Parti'nin İstanbul Bağcılar'da erken seçim için çalışmalar yapan üyelerine bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1'i ağır 5 İYİ Partilinin yaralandığı bildirildi. Partiden saldırıyla ilgili ilk açıklama gelirken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu "Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli'dir" dedi.

İYİ Parti'nin Bağcılar ilçe teşkilatı, Bağcılar Meydanı'nda seçim çalışmaları yürüttüğü esnada silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırının İYİ Parti Bağcılar İlçe Başkanı Gökhan Yiğit'in standa gelmesiyle başladığı bildirilirken, saldırıda silah ve bıçakların kullanıldığı öğrenildi.

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Yeniçağ’da yer alan habere göre; Saldırıda İYİ Partili dört kişi bıçakla, bir kişi ise silahla yaralandı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu ve Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği bildirildi. Saldırının, İYİ Parti standının hemen karşısında yer alan MHP standının yanında toplanan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

AĞIR YARALI KİŞİ HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Saldırıda bıçak darbesinin kasık bölgesindeki atardamara isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kişinin ameliyattan çıktığı ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

SALDIRIYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Olayla ilgili İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Lütfü Türkkan “Bağcılar'da iYi PARTİ standına yapılan bıçaklı saldırıda yaralı kardeşlerimiz var. Bunu reva görenlere sormak istiyorum; ülkenin bekası dediğiniz bu mudur? Bu kaosa, bu gerginliğe, bu vandallığa son vermek için iYi Parti iktidar olacak” açıklamasını yaptı.

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“MERAK ETMEYİN İYİLER MUTLAKA KAZANIR”

İYİ Parti’nin diğer bir Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray’sa saldırıyla ilgili olarak sosyal medyadan, “Bağcılar İlçe Başkanlığımızın imza standına kötüler tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Kötüler demokratik bir yarışı gençlerimiz arasında tehlikeli bir sürtüşme alanına taşıyorlar. Üstelik bunu başka anaların çocuklarını kullanarak yapmaya çalışıyorlar. Bu siyaset başarılarını milletimizi kutuplaştırmada bulan çaresizlerin cinnetidir. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk milletine sükûnet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli işlemleri başlattık. Merak etmeyiniz iyiler mutlaka kazanır. Twitlerimizdeki açıklama İYİ Parti’mizin resmi açıklamasıdır” ifadelerini kullandı.

“AKAN HER DAMLA KANIN SORUMLUSU DEVLET BAHÇELİ’DİR”

Saldırıyla ilgili en sert açıklamaysa İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu’ndan geldi. Dervişoğlu, “Saldırıya uğramışız… Saldıranlar elbetteki hesabını verecektir ama asıl sorumlu saldırtanlardır. Hayatları boyunca bir tek PKK’lıyı ittiremeyenler,şehitlerimizin kanını yerde bırakanlar şayet bağrımıza bıçak saplıyorsa it’e değil sahiplerine hesap sormak boynumuzun borcu olsun. Vatan hainlerine gösterdiği hoşgörünün binde birini ülkücüye göstermekten kaçınan ve devlet-millet düşmanlarına dümen tutmak için sokaklardan çektiği çocukları bizlere saldırtmak için sokaklara süren her kimse hain ve alçaktır. Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli’dir” açıklamasını yaptı.





İYİ PARTİ RESMİ HESABINDAN AÇIKLAMA

İYİ Parti sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk milletine sükunet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli işlemleri başlattık. İyiler mutlaka kazanır” denildi.