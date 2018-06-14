Son dakika… Suruç’ta AKP’lilere saldırı gerçekleştirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerle, esnaf ziyaretinde bulundukları sırada bir grupla tartıştı. Tartışma sırasında silahların konuşması sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, hayatını kaybedenlerden birinin milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi olduğunu açıkladı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulunan AKP 26’ncı Dönem Milletvekili ve 27’nci Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekiler ile karşı karşıya geldikleri bir grup arasında tartışma çıktı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kısa sürede büyüyen tartışmada Milletvekili Yıldız ve beraberindekilere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırıldı. Saldırı sonrası yetkililerden yapılan açıklamada 4 kişinin öldüğü, 8 kişininde yaralandığı açıklandı.

MİLLETVEKİLİNİN KARDEŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya katıldığı TV programında, “Ben de milletvekilimizi aradım az önce başsağlığı diledim. Kendisiyle konuştum. Kardeşini kaybetmiş ve 4 ağabeyinin de yaralı olduğu bilgisini verdi” dedi.

KALIN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AKP’lilere yönelik silahlı saldırı sonucu 3 kişinin ölümü ve 9 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili paylaşımda bulundu. Kalın, paylaşımında, “Suruç’taki menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi de saldırıda hayatını kaybetti. Tüm aileye başsağlığı diliyorum. Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır” ifadelerine yer verdi.

VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valiliği, Suruç’ta eshafı ziyaret eden AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindeki gruba yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığını belirtildi. Olay yeri ve hastane çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilen Valilik açıklaması şöyle:

“14.06.2018 günü saat 15.56 sıralarında ilimiz AK Parti Milletvekili sayın İbrahim Halil Yıldız, yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri Sayın Milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştır. İkisinin durumu ağır olan yaralılardan beşi Sayın Vekilin yakınlarından oluşmaktadır. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” AJANSLAR