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Son dakika… TBMM’de Atatürk tişörtü skandalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, CHP Grup toplantısına gelen Cafer Darı adlı bir vatandaşın üzerindeki ‘’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ yazılı Atatürk fotoğraflı tişörte polis el koydu.

Başak KAYA
android-time 13:39 27 Mart 2018
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Son dakika… TBMM’de Atatürk tişörtü skandalı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, CHP Grup toplantısına gelen Cafer Darı adlı bir vatandaşın üzerindeki ‘’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ yazılı Atatürk fotoğraflı tişörte polis el koydu.

Vatandaşın üzerindeki tişört çıkartıldı ve Cafer Darı TBMM'ye çıplak girmek zorunda kaldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal polis noktasına giderek tişörtü geri aldı ve Cafer Darı tekrar tişörtünü giyerek CHP grup toplantısını izledi.

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Meclis’in açılışında şu tarihi sözleri söylemişti;

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

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Son güncelleme: android-time 14:0227.03.2018
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