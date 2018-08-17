Son dakika uyarısı! İstanbul dikkat, sel yıldırım, dolu… Meteoroloji o bölgeleri uyardı!

Meteoroloji sabah saatlerinde yaptığı son dakika uyarısıyla vatandaşları uyardı ve İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış başladı. Özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkili olacak yağışlar, ani sel, su baskını ve yıldırımlara sebep olabilecek. Meteoroloji yaptığı son dakika uyarısında ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini de belirtti...

İstanbul için uyarılar geldi, sabah saatlerinde megakent İstanbul’un yarısı yoğun bulutlu bir havaya uyandı. Meteoroloji’nin yaptığı son dakika uyarısına göre ani yağışlar Anadolu Yakası ve Boğaz’da etkili olacak.

METEOROLOJİ UYARDI! SEL, YILDIRIM, DOLU RİSKİ!

Meteoroloji tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerine göre; İstanbul’un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağış, İstanbul’un çeşitli noktalarında etkisini sürdürürken, yağış sabah trafiğini olumsuz etkilendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına sığındı. Yağmur nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Bilecik’in güney, Artvin’in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.