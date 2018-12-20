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Son depremler: Ege 4,3’lük depremle sallandı! Ege’de korkutan deprem…

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar gerçekleşen son depremleri araştırmaya başladı. İşte depremin detayları ve son depremler...

android-time 08:45
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Son depremler: Ege 4,3’lük depremle sallandı! Ege’de korkutan deprem…
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar gerçekleşen son depremleri araştırmaya başladı. İşte depremin detayları ve son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.54’te Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Son depremler şu şekilde…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SAYFASI

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Son güncelleme: android-time 09:1220.12.2018
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