Süleyman Soylu: Okyanus ötesi bir ülke size oyun oynuyor

Edirne’de tüm AB Büyükelçilerinin de katıldığı Türkiye-Bulgaristan sınır güvenliği toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Soylu, “Koskoca Avrupa okyanus ötesi bir ülkenin oyuncağı haline geldi’ dedi

Edirne'de tüm AB Büyükelçilerinin de katıldığı Türkiye-Bulgaristan sınır güvenliği toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan çok tartışılacak sözler. Büyükelçilere hitap eden Soylu, “Koskoca Avrupa okyanus ötesi bir ülkenin oyuncağı haline geldi' dedi

Soylu, Türkiye'de ABD Büyükelçisi iken Afganistan'a atanan Amerikan Büyükelçisi John Bass'i özellikle hedef aldı. Afgan mülteci akınının Bass'in Kabil'e atanmasından sonra başlamasına dikkat çekti.

ABD'yi teröre ve uyuşturucu kaçakçığına destek konusunda da açık ifadelerle suçlayan Soylu, “ABD'nin desteklediği YPG, DAEŞ (IŞİD) ile anlaştı. Türkiye sınırından Avrupa'ya geçen tek bir DAEŞ'li yok. DAEŞ ile YPG anlaştı. Bunun bedelini de Avrupa ülkeleri ödeyecek. Rakka'dan ayrılan DAEŞ'liler nereye gitti? Kimisi Avrupa'ya, kimisi Pakistan, Afganistan'a gitti. Avrupa çok büyük bir tuzağa düştü. Avrupa'da bombalar patlayıp, eylemler yapıldığında, Avrupalı siyasetçilerin televizyonlara çıkacak yüzü olmayacak.” diye konuştu.

İLGİLİ HABER Bulgar Bakan'dan Türkiye itirafı

“BİZİM BAŞIMIZA BELA OLAN ELÇİ…”

“Afgan mülteciler Türkiye'ye ilk gelmeye başladıklarında önce ‘Tahran bir oyun mu oynuyor' diye düşündük” diyen Soylu, “Sonra baktık rota doğrudan Afganistan'dan oluşturuluyor.. Bizim burada başımıza bela olan bir Büyükelçi şimdi ABD'nin Afganistan Büyükelçisi oldu. Orada yine bir takım şeyler karıştırıyor. 1.5 ay içinde yaklaşık 14 bin Afganlıyı uçaklara bindirip geri gönderdik. Avrupa'ya 3-4 binlik göç olsun olağanüstü toplantılar yapıp, hemen telefonlara sarılırlar. Uyuşturucu konusunda da doğudan batıya doğal maddelerden yapılmış uyuşturucu trafiği var. Afganistan kaynaklı. Bu uyuşturucu meselesini kim tetikliyor? Biraz önce bahsettiğim göçü kim tetikliyorsa, uyuşturucu trafiğini tetikleyen güç de odur” dedi.

TÜRKİYE GÖÇÜ YÖNETMEYİ SEÇTİ

Avrupa ile yapılan mülteci anlaşması konusundaki son rakamları da veren Soylu şunları kaydetti: “Buna göre Türkiye 13 bin 724 göçmeni geri alırken, Avrupa'ya 626 kişi gönderildi. Türkiye göçü önlemeyi değil, yönetmeyi seçti. Oysa Avrupa ise göçü önlemeye çalışıyor. Türkiye kimsenin göç konusunda bariyeri ya da tamponu değildir. Türkiye kimsenin uyuşturucu kaçakçılığı ya da terör konusunda bariyeri ya da tamponu değildir. Fikir ayrılıklarımız olsa da Avrupa bu konularda bizim doğal ortağımızdır. Burada bir yük varsa hep beraber paylaşmak zorundayız''

TÜRKİYE’YE GÖÇÜ HAFİF GEVŞETSE…

Bakan Soylu'nun verdiği bilgiye göre, Türkiye-AB anlaşmasında Ege denizinden göç yolunun kapanması üzerine, Kasım 2017'de Karadeniz üzerinden yeni bir yol kurulmaya çalışıldı. Ancak Karadeniz ülkelerini hızlıca işbirliğine girmeleriyle bu yol da boşa çıkarıldı. Bakan Soylu, Türk vatandaşlarının Avrupa'ya vizesiz seyahati konusunda da AB'ye yüklendi, “Vize serbestisi Türkiye'ye vermemek için her türlü bahane üretilmektedir” dedi. Soylu Avrupa'ya yönelik göçü önleme konusunda çabalarını anlatırken uyarıda da bulundu; “Türkiye göçü hafif gevşetse Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den herkes Avrupa'ya geçer.