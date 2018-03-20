Suriyelilerin telefon faturalarını da biz ödeyeceğiz

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Suriyelilere dağıtılmak üzere şifreli telefon kartı ihalesi açtı. Artık Suriyeliler yurtdışı ve yurtiçi telefon görüşmeleri için para ödemeyecek.

GÖÇ İdaresi Genel Müdürlüğü Türkiye'deki göçmenler için ilk etap olarak 60 bin adet ücretsiz telefon kartı ihalesine çıktı. Kartlar ile ankesörlü telefonlar, sabit telefonlar ve cep telefonlarından yurtdışı ve yurtiçine yapılacak telefon görüşmeleri ücretsiz olacak. Karta sahip olan kişi kartın arkasında yazan numarayı aradıktan sonra yine kartta bulunan şifreyi girerek 28 Avrupa Birliği ülkesi ve diğer 13 ülkeyi ücretsiz arayacak. Kartlar 15 ilde dağıtılacak. Yani birçok imtiyaz sahibi olan Suriyelilerin telefon faturalarını da devlet ödeyecek. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ihaleyi 7 Mart'ta Ankara'da yaptı. İhaleyi alan şirketle sözleşme imzalanmasının ardından kartla en geç mayıs ayında dağıtılmaya başlanacak.

YURTİÇİ 130 YURTDIŞI BİN 73 DAKİKA ÜCRETSİZ GÖRÜŞME

İlk etapta toplam 60 bin adet olarak basılacak olan kartlar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 15 şehre gönderilecek. Kamp dışında yaşayan Suriyeliler de bu kartları merkezlerden temin edebilecek. Bu kart ile yurtiçi 130 dakika, yurtdışı içinse bin 73 dakika ücretsiz telefon görüşmesi hakkı alacak.

ABD'YE 130 DAKİKANIN BEDELİ 286 TL

Ön ödemeli bir cep telefonu hattına sahip olan bir vatandaş Türkiye'den ABD'yi aramak istediğinden dakika başına 2 lira 20 kuruş ödüyor. Göç İdaresi'nin dağıtacağı karta sahip olan biri ise ABD ile 130 dakika ücretsiz görüşebilecek. Yani vatandaş 130 dakika için 286 TL öderken devletin dağıtacağı kart ile ücretsiz görüşme sağlanacak. Diğer ülkeler için de sağlana ücretsiz dakikalar hesaplandığında bir kartın değerin 950 TL'nin üzerine çıkıyor.

HEDEF MAYIS AYINDA DAĞITMAK

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ihalenin tamamlanmasının ardından Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Geri Gönderme Merkezleri'ne belirtilen miktarda ihaleyi alan firmaya kargolama işlemi yaptıracak. Merkezlere başvuran göçmenler kartlarını mayıs ayı itibariyle almaya başlayacak.

3 MİLYON 312 BİN SURİYELİ ŞEHİRLERDE

Göç İdaresi tarafından kamp içinde ve kamp dışında kalan Suriyelilerin sayısı sürekli değişiyor. Buna göre 1 Mart 2018 tarihi itibarıyla 228 bin 197 kişi kamplarda yaşarken, 3 milyon 312 bin 451 kişi ise kamp dışında yaşıyor. Kamplarda yaşayan Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 721 kişi azaldı. Şehirlerde yaşayan Suriyelilerin sayısı ise bir önceki aya göre 75 bin 106 arttı.