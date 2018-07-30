Tartıştığı karısını boğarak öldürdü

Kepez ilçesinde yaşanan olayda 26 yaşındaki T.D., kıskançlık yüzünden karısını boğarak öldürdü ve 3 yaşındaki oğlunu alarak evden kaçtı.

Antalya’nın Kepez ilçesinde tartıştığı karısını boğarak öldüren zanlı yakalandı.

İddiaya göre, Kepez ilçesi Kültür Mahallesinde arkadaşlarının evinde kalan T.D. (26), eşi Zübeyde D. (21) ile burada kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D, eşini boğarak öldürdükten sonra 3 yaşındaki oğlunu alarak evden kaçtı.

Daha sonra eve gelen arkadaşları Zübeyde D’nin cesedini görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Zübeyde D’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan T.D’nin, emniyette verdiği ilk ifadesinde eşini kıskandığı, çıkan tartışma sonucu karısını boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

AA