TİP 53 yıl sonra Meclis’te

Hatay milletvekili Barış Atay ve İstanbul milletvekili Erkan Baş, HDP'den istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı. HDP'den 'anlaşmalı' olarak istifa eden iki ismii, seçildikleri parti ile ittifakı sürdüreceklerini açıkladılar. Bu kararla TİP 53 yıl sonra Meclis'e girmiş oldu.

12 Mart 1971 muhtırası sonrasında 21 Temmuz’da kapatılan ve daha sonra yeniden örgütlenmesine rağmen Meclis’e girmeyi başaramayan TİP, 53 yıl sonra Meclis’e giriyor.

24 Haziran’da HDP’den milletvekili seçilen Erkan Baş ile Barış Atay, TİP’e katılma kararını HDP Eş Genel Başkanlarının da katıldığı basın toplantısında açıkladılar.

Türkiye İşçi Partisi’nin Kadıköy’deki İstanbul İrtibat Bürosu'nda düzenlenen toplantıda HDP milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay, partilerinden istifa ederek TİP’e geçtiklerini duyurdular.

Barış Atay’ın yaptığı açıklamada “Bugün itibariyle, İstanbul ve Hatay Milletvekilleri olarak HDP grubunda sürdürdüğümüz mücadeleyi, kuruluş çalışmalarını sonlandıran Türkiye İşçi Partisi üyeleri olarak sürdüreceğinizi kamuoyuna duyuruyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da TİP ile HDP arasındaki dostluk ve yoldaşlık korunacak; sokakta olduğu gibi mecliste de faşizme karşı ortak mücadelemiz sürecektir; Kürt halkının özgürlük mücadelesi ile dayanışmamız devam edecektir. Türkiye işçi sınıfı, kendi partisine kavuşmuştur. Türkiye İşçi Partisi, ülkemizin dört bir yanında işçi sınıfının mücadelesine atılacak, en ön saflarda kavga verecek, sömürüye ve sefalete mahkum edilen halkımızın gücüyle, partimizin sözüyle bu karanlığı yırtıp atacaktır. Eşitlik, özgürlük, adalet, kardeşlik ve barıl içinde yaşayacağımız günler için her zaman, her yerde dostlukla, yoldaşça, omuz omuza mücadele edeceğiz. Selam olsun dünyanın ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine. Bu bir ayrılık kararı değil. Biz bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadeleyi daha da büyütme ve yüceltme adımı olarak değerlendiriyoruz. Her an HDP'nin yanında durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.

“BU BİR AYRILIK VE AYRIŞMA DEĞİLDİR”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise “Bugün HDP açısından önemli ve farklı bir deneyimin yaşandığı bir gün. Biz de heyecanlıyız birlikte yola çıktığımız bazı arkadaşlarımızla yoldaşlığımızı farklı bir aşamaya çeviriyoruz. Türkiye’nin siyasi tarihinde her zaman ittifaklar gerçekleşmiştir. Barış Atay ve Erkan Baş arkadaşlarımızın bu mücadeleyi Meclis’te ve ortak zeminde taşıyabilmesi önemli bir konuydu. TİP kuruluşunu tamamladığı için bu birlikteliğin yeni bir aşamaya geçişihi gerçekleştiriyoruz. TİP’in yeniden Meclis’e dönmesinin zamanının geldiğini söylemek istiyorum. Ancak bu bir ayrılık ve ayrışma değildir.” diye konuştu.

53 YIL SONRA TİP MECLİS’TE

Bu kararla TİP 53 yılın ardından Meclis’e girmiş oldu. Böylece TBMM’de milletvekili ile temsil edilen siyasi parti sayısı da 8’e çıktı.

Meclis’teki sandalye dağılımı şu şekilde oluştu;

AKP-290

CHP-144

HDP-65

MHP-50

İYİ Parti-40

TİP-2

Saadet-2

Demokrat Parti-1

BBP-1

Bağımsız:1

AHMET ŞIK İSMİ DE KONUŞULMUŞTU

Erkan Baş ile Barış Atay'ın HDP'den ayrılacakları daha önce de basına yansımış, her iki milletvekili de ayrılma kararını henüz vermediklerini belirterek TİP'in kuruluşunda yer almaya dönük sorumluluklarını yerine getirirken HDP ile yaptıkları ittifaka uygun davranacaklarını açıklamıştı.