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Tokat’ta otomobil Kelkit Çayı’na uçtu: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobil, Kelkit Çayı'na yuvarlandı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu, bir kişi de yaralandı.

android-time 19:12 25 Nisan 2018
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Tokat’ta otomobil Kelkit Çayı’na uçtu: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobil, Kelkit Çayı'na yuvarlandı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu, bir kişi de yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Niksar’dan Reşadiye’ye giden Ayhan Cebe’nin kullandığı otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na yuvarlandı. Suya gömülen aracın üzerine çıkan Mustafa Cebe’nin (60) bağırarak yardım istediğini gören vatandaşlar, 112 sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Kazada yaralanan Mustafa Cebe, ilk müdahalesinin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, araçta 3 kişi olduklarını söylemesi üzerine Kelkit Çayı’nda arama başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında Nazile Cebe’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Ekipler, kayıp olan Ayhan Cebe’nin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA

Son güncelleme: android-time 19:2725.04.2018
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